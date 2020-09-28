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  • AMD Ryzen 9 5900X 'Vermeer' CPU'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

AMD Ryzen 9 5900X 'Vermeer' CPU'ya Dair Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

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AMD'nin önümüzdeki dönemlerde raflardaki yerini alacak yeni 'Vermeer' masaüstü CPU'su Ryzen 5900X'e dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Aktarılanlara göre 5 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekleyecek olan işlemci 150 W TDP değerine sahip olacak.

AMD'nin daha önceleri birçok farklı sızıntıyla karşımıza çıkan 'Vermeer' kod adlı yeni nesil masaüstü CPU'su Ryzen 9 5900X'e dair yeni detaylar ortaya çıktı. PC WELT'ten Tech Tuber tarafından sızdırılan bilgilere göre AMD, yeni nesil masaüstü CPU'larında büyük iyileştirmeler yaparak rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor.

Kaynak, AMD Ryzen 9 5900X'in en hızlı işlemcilerden biri olacağını, maksimum 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı içereceğini söylüyor. Bu bilgiyi doğrular nitelikte olan daha önceki söylentiler de AMD'nin AM4 platformu için en az iki Zen 3 'Vermeer' SKU üzerinde çalıştığını söylüyordu. Sızdırılan bu iki SKU, 12 çekirdekli Ryzen 5900X ve 8 çekirdekli Ryzen 7 5800X olabilir.

AMD Ryzen 5900X, 5 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekleyecek:

AMD Zen 3

Ortaya çıkan teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse AMD Ryzen 9 5900X'in %20'ye varan bir IPC iyileştirmesine sahip olduğu söyleniyor. Bununla birlikte saat hızlarında da ciddi bir iyileştirme yapılması, AMD Ryzen 9 5900X'in 5 GHz'e kadar hız aşırtmayı desteklemesi bekleniyor. Bu, Ryzen 9 3900XT'ye kıyasla +300 MHz'lik ve Ryzen 9 3900X'e kıyasla +400 MHz'lik bir artış anlamına geliyor.

Aktarılan bilgiler arasında Ryzen 9 5900X'in, Ryzen 9 3900X'ten (105 W TDP) 45 W daha yüksek bir TDP değerine sahip olacağı ve 150 W TDP'de çalışacağı da yer alıyor. Halihazırda devam eden 7nm+'lık işlem süreci de AMD'nin güç / performans verimliliği açısından Intel'in katbekat önünde olacağını bizlere gösteriyor.
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AMD'nin, yeni nesil Zen 3 destekli Ryzen 5000 serisi masaüstü 8 Ekim'deki etkinlikte tanıtıp tanıtmayacağı bilinmiyor. Bu süreçte yeni detaylar ortaya çıkarsa sizlerle paylaşacağız. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Kaynak : https://wccftech.com/amd-ryzen-9-5900x-vermeer-12-core-24-thread-cpu-allegedly-up-to-5-ghz-150w-tdp/
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