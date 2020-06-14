Evil Genius 2'nin İlk Oyun İçi Fragmanı Yayınlandı (Video)

Rebellion, PC Gaming Show 2020'de bombayı patlatarak Evil Genius 2'nin ilk oyun içi fragmanını yayınladı. Minyonları eğiterek ve onlara özel cihazlar hazırlayarak küresel egemenliğe ulaşmaya çalışılacak oyun, 2020'nin son aylarında raflardaki yerini alacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen PC Gaming Show 2020, oyun tutkunları tarafından heyecanla izlendi. Birçok yeni oyunun duyurulduğu, yeni fragmanların ve oyun içi görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, internet üzerinden yapıldı. Dev stüdyoların da katılım gösterdiği PC Gaming Show 2020'de bombayı patlatan şirketlerden biri de yeni oyununun videosuyla birlikte Rebellion oldu.

Etkinlikte yerini alan dev şirketlerden biri olan Rebellion, yeni oyunu Evil Genius 2'nin ilk oyun içi görüntülerini yayınladı. Oyuncular, Evil Genius 2'de kötü karakterle savaşmak yerine kötü karakterin kendisi hâline gelecekler ve bu bağlamda kararlar vermek zorunda kalacaklar. Suçlu beyni olarak işlev görecek oyuncular, yaptıkları inşaatlarla mutlak güce erişmeye çalışacaklar.

Hedef küresel egemenlik

Oyunda, kendi üslerini inşa eden oyuncular aynı zamanda minyonlarını da eğiterek yaptığı bu operasyonları Forces of Justice'den (Adalet Güçleri) korumaya çalışacak. Oyundaki ana hedefse küresel egemenliğe ulaşmak olarak gözüküyor. Oyundaki cennetlerini seçecek oyuncular, seçtiği yere kendi kötü damgasını vurarak aidiyet duygusunu pekiştirecekler.

Oyuncuların bu küresel egemenlik yolunda bazı zorlukları atlatmaları gerekiyor. Bu bağlamda, tehlikeli saklanma yerlerinin iç yapısını kendisine göre şekillendirecek oyuncular minyonların kullanması amacıyla kötü cihazlar geliştirebilecekler ve onların kullanıma sunabilecekler. Minyonları kendi emellerine göre kullanan oyuncular, planlarda yardımcı olması için uzmanlar da tutabiliyor.

Tuzaklarla birlikte dış güçlere karşı savunma sağlanan bu oyunda her ne kadar ana karakter kötü biri olsa da, oyun oldukça eğlenceli gözüküyor. Rebellion, oyunun çıkış tarihiyle alakalı net bir tarih vermemiş olsa da, Evil Genius 2: World Domination'ı bu yılın sonuna doğru piyasaya sürmesi bekleniyor.

Evil Genius 2'nin ilk oyun içi görüntüleri: