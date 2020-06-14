Twin Mirror’dan Yeni Tanıtım Videosu Geldi

Video oyun geliştiricisi Dontnod Entertainment, psikolojik gerilim türündeki yeni oyunu Twin Mirror'dan başka bir tanıtım videosu daha paylaştı. Yaklaşık bir dakika uzunluğundaki bu video, 2020 yılı içerisinde çıkacak oyuna yakından bakmamıza imkân sağlıyor.

Remember Me, Life is Strange ve Vampyr oyunlarıyla popülerleşen oyun firması Dontnod Entertainment, yeni nesil macera oyunu Twin Mirror’dan yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yaklaşık bir dakika uzunluğunda olan video, psikolojik gerilim türündeki oyunda biz oyuncuları nelerin beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Bu videoya geçmeden önce dilerseniz önce Twin Mirror’ın nasıl bir oyun olduğuna daha yakından göz atalım. Böylece Twin Mirror’ın nasıl bir oyun olduğunu kafanızda daha iyi canlandırabilirsiniz. Ayrıca videoyu sayfanın en altında bulabileceğinizi hatırlatalım.

Twin Mirror nasıl bir oyun?

Önümüzdeki aylarda çıkış yapacak Twin Mirror’da, başarılı bir araştırmacı gazeteci olan Sam’in hikâyesine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Hikâyesiyle ön plana çıkan oyun, kararlarınıza göre şekil alan bir senaryoya sahip. Doğru ya da yanlış cevapların olmadığı bu oyunda hikâyeyi tamamlamak için sadece içgüdülerine güvenmek gerekiyor.

PC cephesinde dağıtıcılığını Epic Games’in üstlendiği Twin Mirror’ın Epic Games'te yer alan açıklaması şu şekilde:

“Sam Higgs'in Basswood, West Virginia ile işi bitmişti, ancak öyle görünüyor ki bu kasabanın onunla işi bitmedi. Eski araştırmacı gazeteci en yakın arkadaşını son kez uğurlamak için memleketine döndüğünde sorunlu geçmişi hakkında yazılacak yeni hikâyeler olduğu kısa sürede açığa çıkıyor.

Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Sam, kendini sevdiklerini birbirine bağlamak ve eşsiz entelektüel yeteneklerini kullanarak kasabanın karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmak arasında buluyor. Ancak kendine bile güvenemiyorken kime güveneceğini nasıl bilebilirsin?”

Çıkış tarihi henüz net olarak bilinmeyen Twin Mirror, 2020 yılı içerisinde PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncularının beğenisine sunulacak. PC tarafında Epic tarafından dağıtılacak oyunun Epic Games sayfasına ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Twin Mirror – Tanıtım Videosu