Ay Sonu Faturayı Şişiren Gizli Düşmanlar: Evlerde En Çok Enerji Tüketen Aletler Hangileri?

Elektrik faturanız beklediğinizden yüksek mi geliyor? Peki evde enerji tüketimi en yüksek olan ürünlerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bu içeriğe göz attıktan sonra faturanızı nasıl düşüreceğinize dair net bir görüş elde etmiş olacaksınız.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Hepimiz ay sonunda gelen o kabarık elektrik faturalarına bakıp "Biz bu kadar ne yaktık?" diye soruyoruz. Aslında cevap, her gün farkında olmadan kullandığımız ev aletlerinde gizli. Bazı cihazlar masum görünse de arkada tam bir enerji canavarı gibi çalışabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle cihazlar daha verimli hâle gelse de kullanım alışkanlıklarımız ve yanlış cihaz seçimleri faturayı doğrudan etkiliyor. Enerji tüketimi konusunda bilinçlenmek sadece cebinizi değil, dünyamızı da korumak adına atacağınız en önemli adımlardan biri hâline geldi.

İşte cüzdanların en sinsi düşmanları: Elektrik faturasını kabartan ev eşyaları!

Isıtıcı ve soğutucu ürünler

Listenin zirvesinde şaşırtıcı olmayan bir şekilde iklimlendirme cihazları yer alıyor. Özellikle klimalar ve UFO gibi infrared ısıtıcılar, ortam ısısını değiştirmek için devasa miktarda elektrik harcıyor. Bu cihazların verimsiz kullanımı faturayı bir anda ikiye katlayabiliyor.

Elektrikli şofbenler

Sıcak su konforu bazen pahalıya patlayabiliyor. Elektrikli şofbenler, suyu anlık olarak ısıtabilmek için çok yüksek bir watt değerine ihtiyaç duyar. Kısa süreli kullanımda bile sayacın hızla dönmesine neden olan bu cihazlar, evin en çok enerji tüketen aletlerinden biridir.

Beyaz eşyalar

Buzdolabı, listenin en sinsi üyesidir çünkü 7/24 çalışır. Eski model, enerji sınıfı düşük bir buzdolabı, faturanızın temel taşını oluşturur. Çamaşır ve bulaşık makineleri ise özellikle yüksek ısıda yıkama yapıldığında rezistansları nedeniyle ciddi bir tüketim gerçekleştirir.

Büyük ekran televizyonlar

Ekran büyüdükçe harcanan güç de artıyor. Özellikle dev ekranlı LED veya OLED TV'lerin uzun süre açık kalması, sanıldığından daha fazla elektrik tüketimine yol açıyor. Ayrıca bu cihazları "stand-by" modunda bırakmak da yıllık bazda ciddi bir yük getiriyor.

Yüksek ısı üreten küçük el aletleri

Boyu küçük ama etkisi büyük! Ütü, kettle ve saç kurutma makinesi gibi cihazlar, ısı üretmek için rezistans kullandıklarından dolayı çalıştıkları süre boyunca bir fırın kadar elektrik harcayabilirler. Bu aletleri ihtiyaç dışı açık bırakmamak faturanızda doğrudan fark yaratacaktır.

Güney Kore, Yüzen Güneş Enerjisi Tesisi Kurdu! On Binlerce İnsana Elektrik Sağlayacak Güney Kore, Yüzen Güneş Enerjisi Tesisi Kurdu! On Binlerce İnsana Elektrik Sağlayacak
Kapalıyken Bile Enerji Tüketen ve Elektrik Faturasını Kabartan "Sinsi" Cihazlar! Kapalıyken Bile Enerji Tüketen ve Elektrik Faturasını Kabartan "Sinsi" Cihazlar!

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evinizde en çok enerji tüketimi yapan cihaz hangisi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

