Son zamanların en formda akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi ile Evofone, #EvdeMiyiz sloganıyla pek çok teknolojik üründe yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında akıllı telefonlardan ekosistem ürünlerine pek çok ürün sağlam indirimlerle satışa sunuluyor.

Son zamanlarda ülkemizde tespit edilen yeni tip koronavirüs, artarak yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelindeki AVM’ler ve mağazalar bir bir kapanmaya devam ederken ülkemizde de faaliyet gösteren bir teknoloji firması olan Xiaomi, Evofone ile birlikte yeni bir kampanyaya imza attı.

Dünyada ve ülkemizde yayılan Covid-19 virüsü nedeniyle AVM’lerde bulunan mağazalarını geçici bir süreyle kapatan Evofone, bu süreç boyunca müşterilerine www.evofone.com adresi üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Bu noktada Evofone’un ‘#EvdeMiyiz’ sloganıyla telefonlarda, ekosistem ürünlerinde ve aksesuarlarda çeşitli kampanyaları bulunuyor. Gelin bu kapsamda hali hazırda bulunan kampanyaları hep birlikte inceleyelim.

Evofone’dan #EvdeMiyiz kampanyası:

Evofone’un şu anda resmi web sitesi üzerinde devam eden kampanyaları şu şekilde:

Evde Çalışma Paketi:

Evde Temizlik Paketi:

Evde Sağlık Paketi:

Evofone'un #EvdeMiyiz adı altında başlattığı kampanya kapsamında bu ve bunun gibi onlarca fırsat ürünleri sizleri bekliyor olacak. Siz de bu kampanyayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra buradaki bağlantı aracılığıyla Evofone'un Instagram hesabına; buradaki bağlantı aracılığıyla da Mi Store Türkiye Instagram hesabına ulaşabilirsiniz.