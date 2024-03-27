İsviçre'de evrakta sahtecilik suçunu ortadan kaldıracak bir uygulama geliştirildi. QR kod tabanlı uygulamanın küresel çapta emsal teşkil edeceğine inanılıyor. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor?

İsviçre'nin Zürih kentinde çalışmalarını sürdüren bir grup geliştirici, evrakta sahtecilik suçunu ortadan kaldıracak bir mobil uygulama geliştirdi. İlk aşamada Zürih Belediyesi tarafından test edilecek mobil uygulama, oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Peki söz konusu uygulama, tam olarak nasıl çalışıyor?

Zürih'te geliştirilen mobil uygulama, QR kod teknolojisine dayanıyor. Resmî belgeyi oluşturan yetkili kişi, belgeyi uygulama üzerinden tarıyor ve oluşturulan QR kodu da belgenin üzerine yapıştırıyor. Daha sonra bu belge, bir işlemde kullanılmak istendiği zaman ilgili yetkili kişi tarafından tekrar QR taramasına giriyor. Eğer ilk QR kod oluşturma sırasında taranmış ve şifrelenmiş belge ile sonradan okutulan belge tamamen aynı ise işleme devam ediliyor. Eğer belgelerde bir farklılık, yani sahtecilik yapıldıysa da yetkili kişi, belge üzerindeki değiştirilmiş kısımları görebiliyor.

Önce Zürih Borç Ofisi kullanacak

Zürihli belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilen uygulama, ilk aşamada Zürih Borç Ofisi tarafından kullanılacak. Eğer sistemin başarılı bir şekilde çalıştığı tespit edilirse daha fazla kurum, bu uygulamayı kullanmaya başlayacak. Zürihli yetkililer, bunun Zürih ve İsviçre'den ibaret olmayacağına, diğer ülkelere de emsal teşkil edeceğine inanıyorlar. Ancak böyle bir teknolojinin dünya geneline yayılıp yayılmayacağını zaman gösterecek.

Bu arada; uygulamadaki potansiyel sorunlar kafanızı karıştırmış olabilir. Mesela orijinal belgenin üzerine kahvenin döküldüğü olasılığında ne olacağını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; geliştirilen algoritma, kahve lekesi veya katlama izi ile birlikte bilgisayar ekranı üzerinden tarama gibi durumlar için uyumlu olarak tasarlandı. Yani bu algoritma, kahve lekesini de katlama izini de algılayabiliyor...