Evrenin En Derin Noktalarına Ait Fotoğraf Oluşturuldu

Hubble teleskobu ve daha birçok farklı kaynaktan elde edilen veriler birleştirilerek, evrene ait oluşturulmuş en derin fotoğraf meydana getirildi. Uzun seneler boyunca yapılan araştırmalar sonucunda meydana getirilen bu fotoğraf, çok uzak yıldızları bile net şekilde görebilmeyi mümkün kılıyor.

Evrenin ne kadar büyük olduğu, nerede başlayıp nerede bittiği, nasıl işlediği gibi daha birçok soru, bilim insanları için hala büyük bir soru işareti. Bu nedenle uzay ajansları tarafından, milyonlarca dolar maliyeti olan dev teleskoplar ve yeni teknolojiler icat edilerek, evrene dair bir ipucu aranıyor. Hubble teleskobu, evrene ait sayısız fotoğraf ve veri gönderimi sağlayarak, bilim insanlarına bu konuda en büyük yardımı sağlayan araçlardan biri olarak biliniyor.

Evrenin gizemini çözebilmek için öncelikle onu resmedebilmenin gerekliliğine inanan bir grup bilim insanı, Hubble teleskobunun şimdiye kadar çektiği tüm fotoğrafları yeniden değerlendirerek, onları birleştirmenin bir yolunu buldular. Bu çalışmayı yaklaşık 3 senede tamamlamayı başaran ekip, sonunda bu yöntemi gerçekleştirebilmek için de başarılı bir sistem geliştirdiler.

Yaptıkları çalışma sayesinde, şimdiye kadar evrenin çekilmiş en kapsamlı ve derin fotoğrafını oluşturmayı başaran astronomlardan oluşan ekip, 19 senedir toplanan tüm fotoğrafların yer aldığı arşivi baştan aşağı incelediklerini, binlerce fotoğrafı tekrar analiz ettiklerini belirttiler. Tüm veriler ışığında da bir puzzle gibi hangi parçanın nereye ait olduğu, hangi galaksilerden ışıkların yayıldığı gibi bilgiler kullanılarak, şimdiye kadar elde edilen en derin evren fotoğrafı oluşturulmuş oldu. Ekibin çalışmayı gerçekleştirirken geliştirdiği, fotoğrafları kalibre etme yönteminin de bilim dünyası için önemli bir yere sahip olacağı tahmin ediliyor.