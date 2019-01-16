Hollandalı Bilim İnsanları Evreninin Gizemini Çözmek Üzere

Dünya'ya her saniye sayılamayacak kadar çok, nötrino ismi verilen atom altı parçacık düşüyor. Kimileri direkt olarak atmosferden geçerek yayılıyor, kimileri ise su molekülleriyle birleşiyor. Bilim insanları, bu küçük parçacıkların evrenin gizemini çözmede büyük bir önem taşıdıklarını inanıyorlar.

Hollanda Bilim Parkı, içerisinde 150 şirket, 15 araştırma enstitüsünün yer aldığı; oldukça geniş bir alana kurulmuş olan bir bilim merkezi olarak biliniyor. Burada birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketler, önemli buluşlara da imza attılar. Günümüzün en popüler programlama dillerinden biri olan Python da burada yaratıldı. Bilgisayar biliminden doğa bilimlerine kadar geniş bir yelpazede yoğun çalışmaların devam ettiği bilim merkezinde, evrenin sırrını çözebileceği tahmin edilen bir makine icat edildi.

Atomaltı parçacıklar üzerine çalışmalar yapan fizikçiler, Dünya’ya her saniye çok fazla sayıda ulaşan nötrinoların evrenin gizemine dair büyük ipuçları taşıdığına inandıklarını açıkladılar. Bilim insanları bu parçacıkların milyonlarca kilometre öteden geliyor olabileceği gibi, bir kara delikten fırlamış veya ölen bir yıldızdan kopmuş olabileceğini düşünüyorlar.

Araştırma grubu, bilim dünyası için bu kadar önemli bir yere sahip olan parçacıkların özelliklerini ve davranışlarını daha iyi inceleyebilmek için, 17 inç büyüklükte camdan yapılmış, top gibi gözüken bir makine icat ettiler. “Böcek Gözü” ismi verilen cihaz, parçacıklardan yayılan sinyalleri büyüterek, incelemesi kolay hale getiriyor.

Araştırma grubu, yapılan deneylerin incelemelere başlanılan zamandan bu yana çok daha karışık bir hale geldiğini belirtirken, elde edilen verilerin çok kompleks bir yapıda olduğunu notlarına ekledi. Buna rağmen veriler çözümlenmeye başlandıkça, sadece uzak gezegenlerin değil; süpernovaların, kara deliklerin yani kısacası evrenin sırları hakkında birçok bilinmeyenin gün yüzüne çıkacağına inanılıyor.