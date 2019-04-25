Hubble Uzay Teleskobu'nun yaptığı yeni gözlemler, evrenin beklenilenden %9 daha hızlı büyüdüğünü doğruladı.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndan veri okuyan gökbilimciler, evrenin beklenenden yüzde 9 daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki uzmanlar, evrenin genişlemesini hesaplarken tahmin edilebilir oranlarla aydınlanıp kararan yıldız görüntülerini yakaladılar. Bu tarz yıldızlarla ilk kez çalışan araştırmacılar, tahminlerinin 100.000'de 1 (%0,00001) hata payına sahip olduğunu da belirtti.

(Komşu galaksimiz)

Uzmanlar, en yakın komşu galaksimizdeki 70 özel yıldız türünü hızlı bir şekilde incelemek için yeni bir teknik kullanarak evrenin genişlemesi hesaplarında kullanılan Hubble sabitini de daha hassas ölçebildiler. Hatta araştırmacılar, böylece bu durumun bir "kaza olma ihtimalinin" üç binde birden, yüz binde bire düştüğünü söylüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde fizik ve astronomi profesörü Adam Riess "Buradaki uyumsuzluk büyüyüp duruyor ve şimdiyse hepsinin bir kaza olma ihtimali de neredeyse sıfıra yaklaştı. Beklediğimiz şey bu değildi" dedi.

Profesör Riess ve ekibi, komşu galaksimizde bulunan 70 farklı yıldızdan gelen ışığı analiz ederek Şili, Avrupa ve ABD'nin ortak olarak yürüttüğü Araucaria Projesi'ndeki verilerle birleştirdi. Ortaya çıkan daha kesin sonuçla beraber ekip, yıldızlara olan uzaklığı daha net hesaplayarak evrenin genişleme oranını öncekinden daha doğru hesaplamış oldu.