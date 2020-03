Evrensel Grip Aşısı İçin Umut Verici Yeni Gelişme

Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olan grip, her yıl dünya çapında ortalama 500 bin insanın ölümüne neden oluyor. Evrensel bir grip aşısı için 10 yıldan bu yana devam eden klinik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü mutasyon geçiriyor ve grip aşısı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilebiliyor. Aşının içeriği de bu sürece bağlı olarak her yıl değişkenlik gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, dünyada her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıktığını ve ortalama 500 bin insanın grip nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Gripten korunmanın en iyi yolu, her yıl düzenli olarak grip aşısı yaptırmaktan geçiyor ancak yukarıda da belirttiğim gibi bu aşının içeriği her yıl değişiyor.

Evrensel bir grip aşısı geliştirmek için 10 yıllık bir araştırmada nihayet sona yaklaşıldı. Araştırmacılar, şimdiye kadarki sonuçların umut verici olduğunu, aşının faz I ve faz II klinik denemeleri başarıyla geçtiğini söylediler. FLU-v adlı aşının, 175 sağlıklı yetişkin katılımcı arasında antikor tepkilerini ve bağışıklık sistemi değişikliklerini desteklediğini keşfeden bilim insanları, bunun çok önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekiyor.

İlaç geliştirme firması SEEK'te çalışan Olga Pleguezuelos, ScienceAlert'e verdiği demeçte, “Şimdiye kadar FLU-v ile dört klinik deneme yaptık. İnfluenza virüsünün ne kadar hızlı değişebileceği göz önüne alındığında, kalıcı dirençler sağlamak çok önemli” dedi.

FLU-v, grip virüsünün belirli bir bölgesini tespit eden T hücrelerini aktive ederek, bağışıklık sisteminde ortaya çıkan enfeksiyonu durduruyor. “Bilim dünyasının T-hücresinin geçerli bir yaklaşım olduğunu kabul etmesi uzun yıllar aldı” diyen Pleguezuelos, “2009'da yeni H1N1 influenza suşunun ortaya çıkmasından sonra, bazı araştırmalar kesinlikle T hücresi yaklaşımının iyi bir alternatif olacağını gördü. T hücreleri, grip virüsüne karşı birden fazla koruma yolu sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Amesh Adalja, FLU-v'nin insanlarda gribe karşı etkili olduğunun tespit edilmesi halinde insanlar ve grip virüsü arasındaki dinamikleri çok olumlu bir şekilde değiştirebileceğini söyledi.