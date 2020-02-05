Corona virüsü insanlarda paniğe neden olmaya devam ediyor. Her yıl bulaşıcı hastalıklardan yüz binlerce insan ölürken bütün dünya bu virüsün yayılmasını korkuyla izliyor. Peki bu virüsü bildiğimiz gripten ayıran şey ne?

Corona virüsü son zamanların en çok edişe yaratan olaylarından biri oldu. Virüsün ortaya çıktığı Çin’de virüsten kaynaklanan hastalıklar nedeniyle ölenlerin sayısı 494’ü buldu. Ülke hükümeti virüsle savaşmak ve yayılmasını önlemek amacıyla sadece 10 günde bin yataklı bir hastane inşa etti. Hastaneye nakiller sürerken virüsün yayılması devam ediyor.

Çin’in Wuhan kentinde hayvanlardan insana geçerek yayılmaya başladığı öne sürülen virüsün kesin bir ölüm sağladığı, virüs hakkında yanlış bilinen gerçeklerden. Aynı zamanda Corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘tehlikeli ama salgına neden olmamış’ bir hastalık olarak tanımlanıyor. Kuruluşun verilerine göre her yıl 5 milyon grip vakası ortaya çıkıyor ve bu griplerden kaynaklı 650 bin ölüm gerçekleşiyor. Peki her yıl bu kadar insan bulaşıcı hastalıklardan dolayı hayatını kaybederken neden Corona virüsü bu kadar endişeye neden oluyor?

Belirsizlik korkutuyor

Uzmanlar, bu endişeye neden olan etkenin belirsizlik olduğunu söylüyor. Her yıl grip sezonunun ne zaman başlayıp biteceği, aşağı yukarı kaç insana bulaşıp kaç insanı öldüreceği, tedavi yöntemleri genelde biliniyor. Ancak Corona’nın ne kadar ölümcül olduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Şimdiye kadarki veriler, Corona’nın grip vakalarından daha yüksek bir ölüm oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Bern Üniversitesi'nin salgın hastalıklar uzmanı Christian Althaus, gripte her 1000 vakadan 1’inin hayatını kaybettiğini; Corona virüsü vakalarında ise bu oranın 100’de 1’i bulabileceğini söylüyor. Bu da Corona virüsünün gripten 10 kat daha ölümcül olabileceği anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise virüsün neden olduğu ölümlerin oranının 100 vakada 2’ye kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Tespit edilmemiş vakaların bulunmasıyla bu oranın düşmesi bekleniyor. Virüs henüz çok fazla yayılmamışken ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Corona virüsü, eğer yakın zamanda ortadan kaldırılmazsa grip gibi her yıl binlerce insanın hayatına mal olan bir salgın haline gelebileceği öngörülüyor.

Oldukça hızlı yayılıyor

Corona gibi insanları korkutan bir virüs olan SARS, 2002 yılında yine Çin’de ortaya çıkarak 8000 kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne neden olmuştu. SARS’ın yayılma hızı grip kadar yüksek değildi. Ancak bazı uzmanlar Corona virüsünün yayılma hızının grip kadar yüksek olabileceğini söylüyor.

Bilim insanları, hayvanlardan ortaya çıktığı öne sürülen virüsün, insandan insana da bulaşabileceğini tespit etti. Virüsü taşıyan her kişinin 2-3 kişiye daha virüsü bulaştırabileceği tahmin ediliyor. Birçok ülkede bu yayılmayı önlemek adına önlemler alınmaya devam ediyor.