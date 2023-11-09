Exxen'in resmî sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe - Ludogorets karşılaşması ile ilgili yaptığı bir paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi, paylaşıma tepki gösterdi.

Bu akşam ülkemizdeki Fenerbahçeliler için önemli bir gün. Futbol takımı, Avrupa Konferans Ligi kapsamında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma, her maç sırasında kesinti yaşanması nedeniyle gündemden düşmeyen Exxen'de yayımlanacak. Bu akşam neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Ancak Exxen'in haberimize konu olmasının nedeni çok daha farklı. Koyu bir Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı'nın platformu, gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı. Platformun Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarındaki hesaplardan yapılan paylaşımda, oldukça ilginç bir ifade kullanıldı.

İşte Exxen'in çok konuşulan Fenerbahçe paylaşımı:

Fenerbahçe, Ludogorets'i bu akşam evire çevire n'apar?

Sosyal medyada gündem oldu

Tabii böyle sert bir ifade, sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı. Kimilerinin hoşuna giden paylaşım, kimilerinin tepkisiyle karşılaştı. Gelin şimdi de konuyla ilgili yapılan paylaşımlara bakalım.