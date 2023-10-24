Galatasaray-Bayern Münih maçı öncesinde Exxen'de yine problemler yaşandı. Karşılaşma, yaşananların ardından TV8,5'tan yayınlandı.

İstanbul’da oynanan Galatasaray ve Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı tamamlandı. Milyonların takip ettiği karşılaşma, Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle bitti.

Maç ilk başta Exxen üzerinden yayınlanacaktı. Ancak maç öncesi ve maç başlar başlamaz sosyal medyadan Exxen’e tepki geldi. Birçok kullanıcı, tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi platformda sorun yaşandığını ifade etti.

Exxen’e üyelikte ve erişimde sorunlar yaşandığı bildirildi

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan binlerce kullanıcı, Exxen üzerinden maçı izlerken erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Bazıları yayına hiç ulaşamadığını, bazıları ise yayına ulaştığını ancak donma gibi problemlerle karşılaştığını aktardı.

Öte yandan Exxen’e üye olurken de sorun yaşadığını ifade edenler vardı. Bilindiği üzere platform, 10 günlük kampanyasıyla kullanıcılara maçı ücretsiz izleme imkânı sunuyordu. Ancak birçok kişi, üye olamadığını ve ödeme kısmında hata aldığını aktardı. Ayrıca hâlihazırda üyeliği olanlardan da sorun yaşadığını söyleyenler vardı.

Maç, TV8,5'tan ücretsiz yayınlanmaya başladı

Galatasaray-Bayern Münih maçı, Exxen'de yaşanan problemlerin ardından TV8,5'a alındı. Karşılaşmanın tamamı, ücretsiz olarak TV8,5 üzerinden yayınlandı.