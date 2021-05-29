Eyfel Kulesi Büyüklüğünde Bir Asteroid Dünya'ya Yaklaşıyor

NASA, potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırdığı ve Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi'nden daha büyük olabileceğini belirttiği bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.

Uzayda yer alan yapıların büyük bir kısmını gök taşları oluşturuyor. Bu gök taşları zaman zaman gezegenimizin de yakınlarından geçerek hem heyecan yaratıyor hem de gözlemcilere çalışma yapma fırsatı sunuyor.

Bu cisimlerin en sonuncusu ise 2021 KT1 adlı bir asteroid oldu. 1 Haziran tarihinde gezegenimize en yakın konumundan geçecek olan gök taşı, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi'nden biraz daha büyük olma potansiyeline sahip.

Kozmik ölçekte çok yakından geçecek

NASA, bu gök cismini potansiyel açıdan tehlikeli olarak sınıflandırıyor. Kozmik ölçekte baktığımızda çok yakınımızdan geçecek olan 2021 KT1, Dünya'ya en yakın konumundayken yaklaşık 7,5 milyon kilometrelik bir mesafede yer alacak. Bu mesafe kabaca Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 19 katına tekabül ediyor.

Asteroidin hızının da oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. 2021 KT1, saatte 64 bin 300 kilometreden yüksek bir hıza sahip. Bu da bir tüfekten atılan bir mermiden yaklaşık 20 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Her ne kadar bu asteroid gezegenimize çarpmayacak bir rotada olsa da NASA "potansiyel açıdan tehlikeli" olarak sınıflandırma yaptı. Bu sınıflandırmanın nedeni ise NASA'nın bu değerlendirmeyi asteroidlerin boyutlarına ve Dünya'ya olan mesafelerine göre yapması.

26 bin asteroidden biri

NASA şu anda aktif olarak yaklaşık 26 bin asteroidin takibini yapıyor. Bu asteroidlerin bin kadarının çapı 1 kilometrenin üzerinde. Ajansın Dünya'ya Yakın Cisim Çalışmaları merkezinden yapılan açıklamada, hiç kimsenin bir asteroid ya da kuyruklu yıldız düşmesi riskini kafaya takmaması gerektiği belirtildi.

Yine de uzun vadede gezegenimize bir göktaşının çarpması ihtimali tamamen gözardı edilmiyor. NASA'nın DART (Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi) projesi kapsamında, gezegenimizi tehdit edebilecek herhangi bir gök taşının tehdit olmaktan çıkarılabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor.