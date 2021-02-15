Dinozorları Yok Eden Göktaşı ile İlgili Yeni Teori

Avi Loeb ve Amir Siraj tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Dünya'ya çarparak dinozorların sonunu getiren göktaşı ile ilgili yeni bir teori ortaya çıkardı. Buna göre söz konusu göktaşı, Güneş Sistemi'nin en uzak noktasından gelirken parçalanarak bir felakete neden olmuş olabilir.

Harvard'ın tartışmalı fikirleriyle bilinen astronomu Avi Loeb ile astrofizik öğrencisi Amir Siraj, Scientific Reports’ta yayınladıkları yeni bir çalışmada dinozorların Dünya üzerindeki hakimiyetini sona erdiren göktaşı ile ilgili yeni bir teori ortaya attılar.

Buna göre Dünya’ya çarparak dinozorların sonunu getiren göktaşı sanıldığı gibi Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı’ndan değil, Güneş Sistemi’nin kıyısındaki Oort Bulutu’ndan geldi ve bu tip göktaşlarının Dünya’yı uğrama sıklığı sandığımızdan çok daha yüksek.

Jüpiter, göktaşının Dünya'ya çarpmasından sorumlu olabilir

Söz konusu göktaşının nereden geldiğini hesaplamak için istatistiksel analiz ve yerçekimi simülasyonlarından faydalanan ikili, Oort Bulutundaki göktaşlarının Güneş Sistemi’nin içine doğru ilerlerken Jüpiter ve Güneş’in kütle çekim etkisiyle felaketle sonuçlanan bir yola girebildiklerini tespit etti.

Jüpiter’in kuyruklu yıldızları Güneş’e çok fazla yaklaştırabildiğini ifade eden Siraj, bu kuyruklu yıldızların Güneş’in etkisiyle parçalanabileceğini ve bu parçaların da Dünya’ya çarpabileceğini belirtiyor. Araştırmaya göre bu senaryonun gerçekleşme ihtimali sanılandan çok daha yüksek ve dinozorların büyük yok oluşuna neden olan göktaşı çarpmasının nitelikleriyle de uyuyor. Loeb’e araştırmanın dinozorları neyin öldürdüğünden ziyade uzaydaki doğal “trafiği” anlamaya odaklandığını belirtiyor.