Devasa Boyutlu Bir Asteroid, Dünya'ya Doğru Geliyor

NASA, devasa boyutuyla dikkat çeken bir asteroidin önümüzdeki mart ayında Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. Bilim insanları, 2001 FO32 adlı bu asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığının olmadığına inanıyorlar.

Uzay, küçük toz zerreciklerinden tutun da çarpacak olsalardı bir gezegeni yok edebilecek kadar yüksek hızlarda gezinen devasa kayalara kadar birçok farklı nesneyle dolu ve bizim Güneş sistemimiz de farklı değil. Asteroid olarak adlandırılan bu kaya parçaları, zaman zaman gezegenimizin yakınından geçiş yapmalarıyla biliniyor.

2001 FO32 adı verilen asteroid de bunlardan biri ve önümüzdeki mart ayında Dünya'ya nispeten yakın sayılabilecek bir mesafeden geçiş yapması bekleniyor. Bilim insanları, nesne hakkında pek fazla bir şey bilmiyorlar ancak Dünya'nın yakınından sorunsuz bir şekilde geçeceğine inanıyorlar. Bu noktada asteroidin yaklaşık 2 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

Dünya'ya çarpma şansı bulunmuyor:

Bilim insanlarının yakından takip ettiği asteroidin boyutu onu özellikle ilginç kılıyor. Çapının yaklaşık olarak 0,767 ila 1,714 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor ve bu onu bildiğimiz tüm asteroidlerin %3'ü arasına yerleştiriyor. Bu büyüklükte bir asteroid Dünya'ya çarpacak olsaydı, müthiş derecede yıkıcı etkileri olabilirdi.

Neyse ki bilim insanları, yapılan ölçümler sonucu 2001 FO32'nin Dünya'ya çarpma şansı olduğuna inanmıyorlar. Asteroidin, Güneş etrafındaki yörüngesinin projeksiyonuna dayanarak her geçişinde gezegenimizden uzaklaşması bekleniyor. Bu noktada 2001 FO32, Dünya'ya bir sonraki en yakın geçişini 2052 yılına kadar yapmayacak ve bir sonraki geçişinde gezegenimizden daha da uzakta olacak.

Bilim insanları; 2103, 2134 ve 2185 tarihlerinde gezegenimiz ile kaya arasındaki boşluğun milyonlarca kilometre artacağını düşünüyor. Bu nedenle önümüzdeki mart ayında ya da yakın gelecekte bu asteroidin Dünyamıza çarpma ihtimali konusunda endişelenmemize gerek yok.