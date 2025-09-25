Tümü Webekno
Eylül 2025: Avrupa'da En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Avrupa'da en çok elektrikli araç satılan ülkeler açıklandı. Türkiye, ağustostaki satış adediyle ilk 3'e girmeyi başardı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gün geçtikçe daha da yaygın hâle gelen elektrikli otomobiller, Türkiye de dahil dünya çapında ciddi satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Şimdi ise Gazeteci Emra Özpeynirci, EBS Danışmanlık’ın ACEA verilerini kullanarak hazırladığı bir liste paylaştı. Liste Avrupa’da en çok elektrikli otomobil satan ülkeleri gösteriyor.

Listeye baktığımızda Türkiye’nin Avrupa elektrikli otomobil pazarında yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Öyle ki Ağustos itibarıyla ilk üçe girmeyi başardık. 2025 genelinde ise zirvedeki ilk 5 ülkeden biriyiz.

Türkiye, Ağustostaki 17 bin 480’lik satışla Avrupa’da 3’üncü oldu

eve

Türkiye’de ağustosta toplamda 17 bin 480 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki yıla göre %208’lik inanılmaz bir artışa tekabül ediyor. 17 bin 480’lik satış miktarı, ağustosta bizi Avrupa’nın en çok elektrikli otomobil satan 3’üncü ülkesi yaptı. Önümüzde 2. sırada 21 bin 969 satışla Birleşik Krallık, zirvede ise 39.367 satışla Almanya yer alıyor. Almanya ulaşılması zor olan büyük bir farkla önde ancak Türkiye de yükselişini sürdürüyor.

2025 geneline baktığımızda ise 119 bin 649 satışla 4'üncü sırada yer aldığımızı görüyoruz. Önceki yıla kıyasla %154'lük çok büyük bir artış var. İlk 3 sırada Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa yer alıyor.

Ağustosta en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler

  1. Almanya - 39.367
  2. Birleşik Krallık - 21.969
  3. Türkiye - 17.480
  4. Fransa - 16.992
  5. Norveç - 13.482
  6. Belçika - 9.080
  7. Hollanda - 9.051
  8. Danimarka - 8.990
  9. İspanya - 7.032
  10. İsveç - 6.772

2025 genelinde en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler

  1. Almanya - 336.707
  2. Birleşik Krallık - 276.635
  3. Fransa - 184.871
  4. Türkiye - 119.640
  5. Belçika - 96.255
  6. Norveç - 93.522
  7. Hollanda - 81.797
  8. Danimarka - 75.456
  9. İsveç - 62.611
  10. İspanya - 61.959
Elektrikli Araba

