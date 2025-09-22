Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni "İthal Otomobil" Vergileri Hangi Marka ve Modelleri Etkileyecek?

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ile ithal edilen otomobillere uygulanan vergiler değiştirildi. Peki yeni düzenleme ile hangi otomobillerin fiyatı düşecek? Hangilerine zam gelecek? İşte detaylar...

Yeni "İthal Otomobil" Vergileri Hangi Marka ve Modelleri Etkileyecek?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarla otomobil ithalatına uygulanan vergilerde düzenlemeler yapıldı. Alınan kararlar, Serbest Ticaret Anlaşması ile Gümrük Birliği kapsamında kalan ülkelerden getirilen otomobilleri ilgilendiriyordu.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, ABD'den ithal edilen otomobillerin ucuzlamasını sağlayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Ancak diğer ülkelerden gelen otomobillerin fiyatlarında artışlar görebiliriz. Çünkü söz konusu bölgelerden getirilen otomobillerde yüzde 30'a varan ilave gümrük vergileri uygulanacak.

Peki hangi otomobiller etkilenecek?

Fiyatı düşecek otomobiller:

Başlıksız-1

Oldukça karmaşık olan düzenlemenin ABD'den gelecek otomobillerin fiyatlarına olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Mesela BMW'nin X7 modeli ABD'de üretiliyor ve Türkiye'de 30 milyon TL gibi acayip bir fiyattan satılıyor. Ayrıca Mercedes-Benz'in ABD'de üretilip Türkiye'ye getirilemeyen GLE gibi birkaç modeli bulunuyor. Bu otomobiller de yeni gümrük vergileri kapsamında Türkiye'ye getirilebilirler.

Gelelim Tesla'ya. Tesla, Model Y'yi Almanya'dan getirdiği için sorun yaşamıyordu. Ancak ABD'den Model 3 getirmek isterse başka bir düzenleme kapsamında servis açma zorunluluğu yaşayacak. Hâlihazırda Türkiye'de servis açmaya başlayan firma, bu zorunluluğu karşıladıktan sonra Model 3'ü Türkiye'ye getirebilir.

Fiyatı yükselecek otomobiller:

Başlıksız-1

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, en çok da Japonya, Tayland ve Çin gibi ülkelerden gelen otomobillerin dezavantajına olacak. Mesela Lexus ve Subaru, genelde Japonya'dan getirildiği için olumsuz etkilenecek. Ayrıca Honda da söz konusu düzenleme nedeniyle Civic tarafında zorlanacak. Çünkü Honda Civic, Türkiye'ye Tayland'dan getiriliyordu. Civic'e ek olarak Jazz, HR-V ve CR-V de zamlanacak.

Başlıksız-1

Yeni düzenleme kapsamında ek vergi nedeniyle zamlanacak tek otomobil bunlar değil. Toyota'nın Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser Prado modelleri de zamlanacak. Nissan X-Trail ve Meksika'da üretilen Audi Q5 de yeni vergiler nedeniyle zam yiyecek. Tüm bunlara ek olarak Güney Afrika'dan gelen Volkswagen Polo da yeni düzenleme kapsamında daha pahalı olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla ilgili detaylı bilgi için:

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam! İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!
Araba Honda

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
P
poppy 6 saat önce
toggun ruhuna el fatiha... CHİNA gururunu kaybettik...
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim