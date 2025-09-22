Yeni "İthal Otomobil" Vergileri Hangi Marka ve Modelleri Etkileyecek?

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ile ithal edilen otomobillere uygulanan vergiler değiştirildi. Peki yeni düzenleme ile hangi otomobillerin fiyatı düşecek? Hangilerine zam gelecek? İşte detaylar...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarla otomobil ithalatına uygulanan vergilerde düzenlemeler yapıldı. Alınan kararlar, Serbest Ticaret Anlaşması ile Gümrük Birliği kapsamında kalan ülkelerden getirilen otomobilleri ilgilendiriyordu.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, ABD'den ithal edilen otomobillerin ucuzlamasını sağlayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Ancak diğer ülkelerden gelen otomobillerin fiyatlarında artışlar görebiliriz. Çünkü söz konusu bölgelerden getirilen otomobillerde yüzde 30'a varan ilave gümrük vergileri uygulanacak.

Peki hangi otomobiller etkilenecek?

Fiyatı düşecek otomobiller:

Oldukça karmaşık olan düzenlemenin ABD'den gelecek otomobillerin fiyatlarına olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Mesela BMW'nin X7 modeli ABD'de üretiliyor ve Türkiye'de 30 milyon TL gibi acayip bir fiyattan satılıyor. Ayrıca Mercedes-Benz'in ABD'de üretilip Türkiye'ye getirilemeyen GLE gibi birkaç modeli bulunuyor. Bu otomobiller de yeni gümrük vergileri kapsamında Türkiye'ye getirilebilirler.

Gelelim Tesla'ya. Tesla, Model Y'yi Almanya'dan getirdiği için sorun yaşamıyordu. Ancak ABD'den Model 3 getirmek isterse başka bir düzenleme kapsamında servis açma zorunluluğu yaşayacak. Hâlihazırda Türkiye'de servis açmaya başlayan firma, bu zorunluluğu karşıladıktan sonra Model 3'ü Türkiye'ye getirebilir.

Fiyatı yükselecek otomobiller:

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, en çok da Japonya, Tayland ve Çin gibi ülkelerden gelen otomobillerin dezavantajına olacak. Mesela Lexus ve Subaru, genelde Japonya'dan getirildiği için olumsuz etkilenecek. Ayrıca Honda da söz konusu düzenleme nedeniyle Civic tarafında zorlanacak. Çünkü Honda Civic, Türkiye'ye Tayland'dan getiriliyordu. Civic'e ek olarak Jazz, HR-V ve CR-V de zamlanacak.

Yeni düzenleme kapsamında ek vergi nedeniyle zamlanacak tek otomobil bunlar değil. Toyota'nın Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser Prado modelleri de zamlanacak. Nissan X-Trail ve Meksika'da üretilen Audi Q5 de yeni vergiler nedeniyle zam yiyecek. Tüm bunlara ek olarak Güney Afrika'dan gelen Volkswagen Polo da yeni düzenleme kapsamında daha pahalı olacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla ilgili detaylı bilgi için: