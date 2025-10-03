Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

Eylül 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Eylül 2025'te en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. EA Sports FC 26, listelerde zirvede yer aldı.

Eylül 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation platformunda en çok indirilen oyunları açıklıyordu. Şimdi ise geride bıraktığımızda Eylül 2025’te en çok indirilenler açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda EA Sports FC 26 gibi yeni çıkan oyunların yer aldığını görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak 2’ye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

Eylülde en çok indirilen PS5 oyunları

fc2

ABD / Kanada Avrupa
NBA 2K26 EA Sports FC 26
Borderlands 4 Hollow Knight: Silksong
EA Sports FC 26 Borderlands 4
Hollow Knight: Silksong NBA 2K26
EA SPORTS Madden NFL 26 Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V Forza Horizon 5
NHL 26 Minecraft
SILENT HILL f Ready or Not
EA SPORTS College Football 26 SILENT HILL f

Eylülde en çok indirilen PS4 oyunları

rdr2

ABD / Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 26
Hollow Knight: Voidheart Edition Red Dead Redemption 2
Batman: Arkham Knight Hollow Knight: Voidheart Edition
Hollow Knight: Silksong Batman: Arkham Knight
Grand Theft Auto V Hollow Knight: Silksong
EA Sports FC 26 Grand Theft Auto V
Need for Speed Heat Assassin’s Creed Origins
Minecraft The Forest
Mortal Kombat X A Way Out
The Forest Assassin’s Creed Odyssey

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

de

ABD / Kanada Avrupa
Dragon Ball Gekishin Squadra Delta Force (F2P)
Delta Force (F2P) Roblox
Fortnite skate.
Marvel Rivals Fortnite
Roblox Dragon Ball Gekishin Squadra
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone
skate. Rocket League
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
Rocket League eFootball
Fall Guys Marvel Rivals
Playstation

most-read-title

