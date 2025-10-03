Eylül 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation platformunda en çok indirilen oyunları açıklıyordu. Şimdi ise geride bıraktığımızda Eylül 2025’te en çok indirilenler açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda EA Sports FC 26 gibi yeni çıkan oyunların yer aldığını görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.
PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak 2’ye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.
Eylülde en çok indirilen PS5 oyunları
|ABD / Kanada
|Avrupa
|NBA 2K26
|EA Sports FC 26
|Borderlands 4
|Hollow Knight: Silksong
|EA Sports FC 26
|Borderlands 4
|Hollow Knight: Silksong
|NBA 2K26
|EA SPORTS Madden NFL 26
|Dying Light: The Beast
|Dying Light: The Beast
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|Forza Horizon 5
|NHL 26
|Minecraft
|SILENT HILL f
|Ready or Not
|EA SPORTS College Football 26
|SILENT HILL f
Eylülde en çok indirilen PS4 oyunları
|ABD / Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|EA Sports FC 26
|Hollow Knight: Voidheart Edition
|Red Dead Redemption 2
|Batman: Arkham Knight
|Hollow Knight: Voidheart Edition
|Hollow Knight: Silksong
|Batman: Arkham Knight
|Grand Theft Auto V
|Hollow Knight: Silksong
|EA Sports FC 26
|Grand Theft Auto V
|Need for Speed Heat
|Assassin’s Creed Origins
|Minecraft
|The Forest
|Mortal Kombat X
|A Way Out
|The Forest
|Assassin’s Creed Odyssey
En çok indirilen ücretsiz oyunlar
|ABD / Kanada
|Avrupa
|Dragon Ball Gekishin Squadra
|Delta Force (F2P)
|Delta Force (F2P)
|Roblox
|Fortnite
|skate.
|Marvel Rivals
|Fortnite
|Roblox
|Dragon Ball Gekishin Squadra
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|skate.
|Rocket League
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
|Rocket League
|eFootball
|Fall Guys
|Marvel Rivals