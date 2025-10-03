Eylül 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Eylül 2025'te en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. EA Sports FC 26, listelerde zirvede yer aldı.

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation platformunda en çok indirilen oyunları açıklıyordu. Şimdi ise geride bıraktığımızda Eylül 2025’te en çok indirilenler açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda EA Sports FC 26 gibi yeni çıkan oyunların yer aldığını görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak 2’ye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

Eylülde en çok indirilen PS5 oyunları

ABD / Kanada Avrupa NBA 2K26 EA Sports FC 26 Borderlands 4 Hollow Knight: Silksong EA Sports FC 26 Borderlands 4 Hollow Knight: Silksong NBA 2K26 EA SPORTS Madden NFL 26 Dying Light: The Beast Dying Light: The Beast Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Forza Horizon 5 NHL 26 Minecraft SILENT HILL f Ready or Not EA SPORTS College Football 26 SILENT HILL f

Eylülde en çok indirilen PS4 oyunları

ABD / Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 26 Hollow Knight: Voidheart Edition Red Dead Redemption 2 Batman: Arkham Knight Hollow Knight: Voidheart Edition Hollow Knight: Silksong Batman: Arkham Knight Grand Theft Auto V Hollow Knight: Silksong EA Sports FC 26 Grand Theft Auto V Need for Speed Heat Assassin’s Creed Origins Minecraft The Forest Mortal Kombat X A Way Out The Forest Assassin’s Creed Odyssey

En çok indirilen ücretsiz oyunlar