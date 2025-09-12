Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

2025’in ikinci çeyreğine ait akıllı telefon satış raporu açıklandı. iPhone 16 zirvede kalırken Galaxy’nin uygun fiyatlı modelleri listede öne çıktı.

2025’in ikinci çeyreğine ait küresel akıllı telefon satış raporu yayımlandı. Listenin ilk sırasında iPhone 16 yer alırken bazı modellerin sıralamadaki yerini kaybettiği bazı uygun fiyatlı Galaxy modellerinin ise yükselişe geçtiği görüldü.

Samsung, dört farklı modeliyle ikinci çeyreğin en çok satan telefonları listesine girmeyi başardı. Orta segmentte yer alan Galaxy A16 5G ve Galaxy A06 4G, iPhone 15’in gerilemesiyle birlikte üst sıralara çıktı.

iPhone 15 gerilerken iPhone 16 serisi zirvede

iPhone 15 ise bir çeyrekte 4. sıradan 10. sıraya geriledi. Samsung’un üst seviye modeli Galaxy S25 Ultra ise 7. sıradan 8. sıraya düşmesine rağmen listede kalmayı sürdürdü.

Apple tarafında iPhone 16 serisi satışlarda öne çıktı. iPhone 16 Pro modelleri listenin ilk üç sırasına girerken iPhone 16e de özellikle ABD ve Japonya’daki satışlarla 6. sıradan listeye dahil oldu. Buna karşılık iPhone 16 Plus ilk 10 dışında kaldı. Xiaomi’den ise yalnızca Redmi 14C 4G listeye girdi ve Latin Amerika ile Orta Doğu-Afrika bölgelerinde varlığını sürdürdü.

Genel tabloya bakıldığında Samsung orta segment modelleriyle öne çıkarken Apple yeni iPhone 16 serisiyle liderliğini sürdürdü. Gelecek yıl Samsung’un Galaxy S serisinde yapacağı “Edge” ve “S26” değişikliklerinin listeye nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.