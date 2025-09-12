Tümü Webekno
iPhone 17 Serisi Ön Siparişe Açıldı

Apple, 9 Eylül'de tanıttığı yeni iPhone 17 serisini ön siparişe açtı. Fiyatlarda herhangi bir güncelleme yok ve yeni modellere Apple'ın web sitesinden ulaşmak mümkün.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın merakla beklenen serisi iPhone 17, an itibarıyla Apple'ın resmî sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda.

9 Eylül'de resmî olarak tanıtılan ve tabiri caizse görücüye çıkan yeni iPhone 17 serisi oldukça beğenilmişti. Özellikle şirketin en ince modeli iPhone Air en gözde model olurken, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in renk seçenekleri de çokça konuşulmuştu.

iPhone 17

Yeni iPhone 17 serisinin tüm fiyatlarına aşağıdaki içeriklerimizden ulaşabilecek olsanız da başlangıç olarak standart modelin 77.999 TL, iPhone 17 Air'in 97.999 TL, iPhone 17 Pro'nun 107.999 TL, iPhone 17 Pro Max'in 119.999 TL'den geldiğini hatırlatalım.

Yeni iPhone 17 serisine buradan ulaşabilirsiniz. Ön siparişler 19 Eylül tarihine kadar sürecek. 19 Eylül'de yepyeni iPhone'lar raflardaki yerini alacak.

toxipops 1 gün önce
Amerikada $799 TÜRKİYE'DE kaç $ baktınız mı?....
