'Nitelikli cinsel saldırı'dan yargılanan Musa Orhan'a "tecavüzcü ve şerefsiz" ifadelerini kullanan Ezgi Mola'ya 5.200 TL para cezası verildi. Mola'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Orhan'ın avukatı, kararın doğru olduğunu ifade etti.

Türkiye geçtiğimiz yıl, irdeleyince çok çarpıcı detayların ortaya çıktığı bir intihar olayını konuşmuştu. Batman'da yaşamını sürdürmekte olan İpek Er isimli genç bir kadın, tabancayla kendini vurmuş, ardında bıraktığı intihar mektubunda ise "Musa Orhan" isimli bir vatandaşın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. Tüm Türkiye, soruşturma sürecinde tutuksuz yargılanan Orhan'a tepki göstermişti. O isimlerden bir tanesi de ünlü oyuncu Ezgi Mola'ydı.

Yaşanan olaylar yetmezmiş gibi; Musa Orhan'ın Avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu değerlendiren savcılık, Mola hakkında dava açılmasına karar verdi. Bugünse o davadan ilginç bir karar çıktı. Mahkeme, Ezgi Mola'nın hakaret ettiğine karar vererek, 5.200 TL idari para cezası verilmesine hükmetti. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.

"Ezgi Mola yalnız değildir" kampanyası başlatılmıştı

Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylarda sosyal medyadan açıklama yapan Mola, Musa Orhan için "tecavüzcü" ve "şerefsiz" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine dava açılması ise kamuoyunu daha da rahatsız etmişti ve aralarında sanatçıların da olduğu milyonlarca kullanıcı, sosyal medya üzerinden "Ezgi Mola yalnız değildir" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmıştı. Mahkemeden çıkan karar, Mola ve hayranlarını daha da kızdıracak gibi görünüyor. Ancak Ezgi Mola, şu an için sessizliğini korumaya devam ediyor.

Ezgi Mola'dan bir açıklama gelmiş olmasa da Musa Orhan'ın Avukatı Mehmet Erkan Akkuş'tan bazı açıklamalar geldi. "Bu karar sosyal medya üzerinden kanıksanmış toplumsal linç kültürüne 'dur' diyecek bir karardır. Dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan sosyal medyadan hakaret etmek, hedef göstermek sosyal medya tacirliğidir. Bağımsız Türk yargısına güvenmeliyiz. Ayaklar altına aldığınız masumiyet karinesi bir gün size de lazım olur​." diyen avukat, sonuçtan memnun olduğunu dile getirmiş oldu.

Bu arada, Musa Orhan'ın durumuyla ilgili de bilgi vermeden geçmeyelim. Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Orhan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açtı. Tutuksuz olarak yargılanmakta olan Orhan için en az 12 yıl hapis cezası isteniyor.