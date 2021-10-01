Disney ile Scarlett Johansson arasındaki anlaşmazlık, mahkeme dışında çözüldü. Taraflar, anlaşmaya varılmasından ötürü mutlu olduklarını dile getirirken yeni projelerde de iş birliği yapmaya devam edeceklerini açıkladılar. İkili arasında nasıl bir anlaşma yapıldığı bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson ile Disney arasındaki gerilimden bahsetmiştik. Johansson, Black Widow isimli filmin Disney+ isimli platformda da yayınlanması üzerine gelir kaybına uğradığını söyleyerek, Disney'e yönelik bir dava açmıştı. Hatta ünlü yıldız, şirketi kadın düşmanlığı yapmakla suçlamıştı.

Scarlett Johansson, yaşanan olaylar nedeniyle 50 milyon dolar gibi çok ciddi bir paradan mahrum kaldığını ileri sürmüş, Disney ise bu suçlamaları reddetmişti. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Johansson ile Disney, bir açıklamayla anlaşmazlığın çözüldüğünü duyurdu. Hal böyle olunca da taraflar arasındaki dava otomatik olarak düşmüş oldu.

"Yeni projeler için sabırsızlanıyoruz"

Disney Studios İçerik Başkanı Alan Bergman, son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sorunların çözüldüğünü ve yaşanan tatsızlıkların geride kaldığını ifade eden Bergman, tarafların iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Alan Bergman, konuyla ilgili olarak mutluluğunu dile getirdi.

Scarlett Johansson tarafından yapılan açıklamalarda ise sorunların çözüldüğü doğrulandı. Bugüne dek Disney ile yaptığı tüm işler nedeniyle gururlu olduğunu belirten yıldız oyuncu, varılan anlaşma sonrası yapılacak çalışmalar için de heyecanlı olduğunu belirtti. Ancak her iki taraf da konuyla ilgili olarak nasıl bir çözüm üretildiğine değinmedi...