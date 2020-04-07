Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1, bugün yaptığı açıklamada en sevilen yarışlardan biri olan Kanada Grand Prix’sinin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada yarışın ne zaman düzenleneceği bilgisi paylaşılmadı.

Yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında her sene düzenlenen ve milyonlarca insan tarafından takip edilen her etkinlik maalesef iptal oldu. Elbette bu etkinlikler arasında motor sporları yarışları da yer alıyordu. Motor sporlarının zirvesi olan Formula 1, koronavirüsten ciddi anlamda etkilendi.

Geçtiğimiz haftalarda başlaması planlanan ve normalde bu hafta 3. yarışını düzenlemiş olması gereken Formula 1, ne yazık ki salgın nedeniyle yarışları düzenleyemedi; hatta planlanan yarışların birkaçı da iptal oldu ya da ertelendi. Koronavirüsten etkilenen yarışlar arasına son olarak Kanada Grand Prix’si katıldı.

Kanada Grand Prix’si ertelendi:

F1 tarafından paylaşılan açıklamada Formula 1 sezonunun en sevilen yarışlarından Kanada Grand Prix’si, koronavirüs nedeniyle ertelendi. Açıklamada yarışın ertelenmesi kararından üzüntü duyulduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Bu erteleme, kolay bir şekilde alınan bir karar değildi. Geçen aydan bu yana Formula 1 ve Montreal, Turizm Montreal ve hem eyalet hem de federal hükûmetlerden temsilcilerle sürekli iletişim hâlindeydik. Halk sağlığı yetkilileri tarafından yayınlanan direktifleri duyduk ve COVID-19 salgınının doğrudan bir sonucu olarak yetkililer tarafından sağlanan uzman rehberliğini takip ediyoruz.”

Formula 1 2020 sezonunda ertelendiği açıklanan son yarış olan Kanada Grand Prix’siyle birlikte ertelenen veya iptal edilen yarış sayısı 9’a yükseldi. Bugüne kadar ertelendiği veya iptal edildiği açıklanan yarışlar şu şekilde oldu: