Formula 1 sezonun başlamasına gerçekten de kısa bir süre kalmışken, F1 hayranlarına adrenalin kaynağı olabilecek, araba sahnelerine bolca yer verilmiş yeni bir film listesi hazırladık. Listeye Fast and Furious ya da Need for Speed gibi araba denince akla ilk gelen filmleri eklemediğimizi, okuyucularımıza daha farklı filmleir tanıtmak istediğimizi şimdiden belirtmekte fayda var.

28 Mart Bahreyn GP’de yeni Formula 1 sezonunun ilk damalı bayrağını göreceğiz ve o zamana kadar araba ve yarışlara olan ilgimizi biraz daha alevlendirmek istedik. Formula 1 hayranlarının araba odaklı kaliteli filmlere asla hayır diyemeyeceğini düşünerek, yepyeni bir film listesi hazırladık. İçerisinde bol bol yarış, araba, aksiyon ve gerilim dolu sahnelerin yer aldığı 10 filmi özetleri, IMDb puanları ve Rotten Tomatoes skorları ile birlikte listeledik. Ford v Ferrari Yıl: 2019

Tür: Aksiyon, biyografi, dram

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

IMDb: 8,1

Tomatometer: %98 Listemizin ilk sırasında, başrollerini Matt Damon ve Christian Bale’in paylaştığı Ford v Ferrari bulunuyor. Film, Ford’un 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 saat yarışını en gerçekçi boyutlarıyla ele alıyor ve izleyiciye hem yarış hem de araba konusunda büyük bir haz yaşatmayı başarıyor. 1960’lı yıllarda Le Mans yarışlarını domine eden tek bir isim bulunuyordu, Enzo Ferrari’nin kurucusu olduğu Ferrari takımı. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Enzo Ferrari ve Ferrari takımının başarı dolu hikayesini anlatmıştık. Zamanında en az Ferrari kadar başarılı olmuş ancak yine aynı isim tarafından adı gölgelenmiş Ford, bu durumu değiştirmek istiyor ve Le Mans yarışlarına en az Ferrari kadar hakim olabilmek için kıyasıya bir mücadele başlıyor. Drive (Sürücü) Yıl: 2011

Tür: Polisiye, dram

Oyuncular: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston

IMDb: 7,8

Tomatometer: %79 Başrolünde La La Land ve Blade Runner: 2049 gibi büyük ses getiren filmlerden tanıdığımız Ryan Gosling’in bulunduğu bu film, çok fazla yarış ve araba sahneleri içermese de arabayı oyuncak gibi rahatça kullanabilen bir sürücünün hayatıyla epey dikkat çekiyor. Los Angeles’ta en tehlikeli insanların arasında çalışmak zorunda kalan sürücü, gündüzleri araba sahnelerinde dublörlük yaparken akşamları da bu yeteneğini soygun yapmak için kullanmaya başlar. Gone in 60 Seconds Yıl: 1974

Tür: Aksiyon, polisiye, dram

Oyuncular: H.B. Halicki, Marion Busia, Jerry Daugirda

IMDb: 6,5

Tomatometer: %66 Tıpkı Hızlı ve Öfkeli serisinde olduğu gibi uzun kovalama sahnelerini seven insanların, 1974 yapımı olan Gone in 60 Seconds filmine de bayılacağını düşünüyoruz. Film, eski bir araba hırsızının arabalarla olan haşır neşirliğini beyaz perdeye ekrana yansıtırken, 47 dakika gibi son derece uzun ancak bir o kadar da kendine bağlayıcı arabayla kovalamaca sahnelerine sahip. Gone in 60 Seconds (2000 yapımı) İnsanlara nasıl araba çalınacağını son derece havalı ve eğlenceli bir şekilde anlatan bu yapımı severseniz, filmin 2000 yılında Angelina Jolie ve Nicholas Cage ile birlikte çekilen yeni versiyonunu da izlemenizi öneriyoruz. Bullitt (Gangsterin Kaderi) Yıl: 1968

Tür: Aksiyon, polisiye, gerilim

Oyuncular: Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn

IMDb: 7,4

Tomatometer: %85 Sinema tarihinin en başarılı kovalama sahnelerinden birine sahip olan Bullitt, dönemin en popüler ve ikonik oyuncularından Steve McQueen ile birlikte araba severlere görsel bir şölen yaşatmayı başarıyor. Film, önemli bir davadaki tanığın haftasonu boyunca güvenliğinden sorumlu olacak dedektif Frank Bullitt’in sadece 2 gün boyunca başına gelen zorlukları anlatıyor. Bullitt, daha ilk günden koruması gerektiği tanığın öldüğünü gördükten sonra, bu olaydan sorumlu kişilerden intikam almaya hazırlanır. Days of Thunder (Yıldırım Günleri) Yıl: 1990

Tür: Aksiyon, dram, spor

Oyuncular: Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn

IMDb: 6,1

Tomatometer: %60 Tom Cruise’u bugüne kadar aksiyon filmlerinde görmeye zaten alıştık ve arabaların da dahil olduğu bir aksiyon filmi, pastanın üzerindeki krema gibi büyük bir etki yaratmayı başarıyor. Days of Thunder, NASCAR dünyasına adım atan, tecrübesiz ancak yetenekli pilot Cole Trickle’ın zorlu yarışlarda gösterdiği mücadeleyi konu alıyor. Cole, yeteneğini hangi yönde kullanacağını bilemediği için ilk başlarda biraz yalpalar ancak daha sonra eksi bir NASCAR şampiyonu Hoghes, Trickle’a yol göstererek onun başarılı bir pilot olmasını sağlar. Baby Driver (Tam Gaz) Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, dram, polisiye

Oyuncular: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Kevin Spacey

IMDb: 7,6

Tomatometer: %86 Aynı Yıldızın Altında adlı duygusal filmle birlikte ünlenen Ansel Ergort, bu sefer hiç de romantik olmayan bir karakterle karşımıza çıkıyor. Daha çok genç yaşta bir usta gibi araba sürebilen Baby, para biriktirmek ve bir soyguncuya olan borcunu ödeyebilmek için birden fazla soygunda kaçış planları için şöförlük yapmak zorunda kalır. Baby ne soygun sırasında ne de planların yapıldığı toplantılarda konuşmayı pek tercih etmez, küçükken ailesini kaybettiği kazadan aldığı bir travma yüzünden de sürekli kulaklıkla müzik dinler. Baby’nin borcunu kapatacak olan son soygun, hayatının alt üst olmasına yol açar ve Baby, bu yolda sevdiklerini kaybetme korkusu ile karşı karşıya kalır. Senna Yıl: 2010

Tür: Belgesel, biyografi

Oyuncular: Ayrton Senna, Reginaldo Leme, John Bisignano

IMDb: 8,5

Tomatometer: %95 Film listemize Formula 1’in efsanelerinden Aryton Senna’yı eklememek gerçekten büyük ayıp olurdu. Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir yazıda, Senna’nın başarılarla dolu ancak bir o kadar da trajik hayatını anlatmıştık. 2011 yapımı belgesel türünde olan bu yapım, Senna’nın hayatını tam olarak bu boyutlarla ele alıyor. Başarı ve zaferlerle dolu bir F1 kariyeri başlangıcı, herkese örnek olacak türden bir karakter ve bütün dünyayı yasa boğan trajik bir ölüm. Gran Torino Yıl: 2008

Tür: Dram

Oyuncular: Clint Eastwood, Bee Vang, Christopher Carley

IMDb: 8,1

Tomatometer: %90 Gran Torino’nun çok fazla yarış ve hız dolu bir film olmadığının farkındayız ancak 1972 model Gran Torino etrafında şekillenen bu film, gerçekten de insanların hafızasında izler bırakacak cinsten. Film, son derece huysuz ve yaşlı bir savaş gazisi olan Walt Kowalsky’nin 72 model Gran Torino’sunun, hemen yan komşusu Thao tarafından çalınmasıyla başlıyor. Başlarda gerilim dolu sahnelerin yer aldığı Gran Torino, ilerleyen dakikalarda seyircilere son derece anlamlı ve duygusal sahneler sunuyor. Death Proof (Ölüm Geçirmez) Yıl: 2007

Tür: Dram

Oyuncular: Clint Eastwood, Bee Vang, Christopher Carley

IMDb: 7,0

Tomatometer: %90 Efsane yönetmen Quentin Tarantino’nun en başarılı aksiyon filmlerinden birisi Death Proof, her türlü trafik kazalarından sağ çıkabilen azılı bir katilin hayatını anlatıyor. Şimdiden söyleyelim, filmde rahatsız edici birçok sahne bulunuyor ve vahşet dolu sahnelere karşı hassas olan okuyucularımızın bu filmden uzak durmasını öneriyoruz. Söz konusu katil Mike, arabasına monte ettiği “ölüm geçirmez” bir modifikasyon sayesinde her türlü belaya bulaşabilen ve en küçük yara olmadan bu belaları atlatabilen bir adam. Mike, bir gün bardayken gözüne öldürmek istediği 4 kadını kestiriyor ancak azılı katil, nasıl bir belaya bulaştığından bir haber bir şekilde kendi sonuna doğru emin adımlarla yürümeye başlıyor. Rush (Zafere Hücum) Yıl: 2007

Tür: Dram

Oyuncular: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde

IMDb: 8,1

Tomatometer: %88 Film listemizin sonuna, Formula 1'in altın dönemini anlatan bir filmi eklemek istedik. 2013 yılında çekilen bu film, Avusturyalı yarış pilotu Niki Lauda ve İngiliz rakibi James Hunt arasında geçen sıkı rekabeti konu alıyor. Lauda’nın 1976 yılının Alman GP’sinde yaşadığı kaza, hem Lauda’nın yaralanmasına hem de birinciliği Hunt’a vermesine yol açar. 6 haftalık tedavi sürecinin ardından pistlere geri dönen Lauda, İtalyan GP’si ile birlikte Hunt’a verdiği birinciliğin acısını çıkarmaya çalışır ve iki efsanevi pilot arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmaya başlanır. İLGİLİ HABER Görüldüğünden Çok Daha Karmaşık: Formula 1'de Kullanılan Lastikler ve Lastik Kuralları İLGİLİ HABER Formula 1'de Hangi Bayrak Ne Zaman Sallanıyor?

 5 3 1 0 0