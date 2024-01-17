Bütün Formula 1 araçlarının altında “skid block” adı verilen bir tahta parçası olduğunu biliyor muydunuz? İyi de neden?

“Gelişmiş teknolojilerle donatılan Formula 1 araçlarının altında bir tahta parçasının ne gibi bir görevi olabilir ki?” diye düşünüyor olabilirsiniz ancak hayati bir göreve hizmet ediyor.

Hatta bu tahta parçası olmasaydı, şu anda bazı Formula 1 pilotları hayatta olmayabilirdi desek abartmış olmayız. Bakalım ne işe yarıyormuş “skid block”?

Tahtadan önce bir Formula 1 yarışçısı hayatını kaybetti ve önlem alma yoluna gidildi.

1994 senesinde, Formula 1 pilotu Ayrton Senna, araç yere fazla değdiği için yarışta hayatını kaybetmişti. Bu ölüm, ne ilk ne sondu fakat Senna’nın vefatından sonra araçlara, güvenlikle ilgili bazı zorunluluklar getirildi.

En az diğer araçlar kadar aerodinamiğin önemli olduğu Formula 1 arabalarının yere yakın olması avantaj sağlıyor ancak bir de diğer taraftan bakalım. İçi yakıtla dolu bir araç, yerle temas edebiliyor. İşte tam da bunun ortadan kaldırılması gerek.

10 milimetre kalınlığında, titanyum plaklarla araca monte edilen bir tahta eklemek nasıl fikir?

Ön tekerleklerin merkez çizgisinin 330 milimetre gerisinden arka tekerleklerin merkez çizgisine kadar uzanması gereken tahta plağın uzunluğu, en az 1 metre olmalı.

10 milimetrelik kalınlığı başından sonuna kadar +/- 0,2 milimetre toleransla eşit olmalı. Genişliği ise +/- 2 milimetre toleransla 300 milimetre olmalı. Tahta, homojen bir malzemeden yapılmalı ve simetrik olarak sabitlenmeli.

Skid block aşınırsa diskalifiye zamanı demektir.

Yarışın sonunda tahtanın 1 milimetreden aşınmamış olması gerekiyor. Aşınırsa pilotlar yarıştan diskalifiye ediliyor. Hatta 1994 senesinde Michael Schumacher, 2023 senesinde ise Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, tam da bu sebepten diskalifiye edildi.

Tahtanın sürttüğünü, araçla yerin arasından çıkan kıvılcımlardan anlayabiliriz. Evet, bu kıvılcımlar dışarıdan güzel ve heyecan verici görünse de aslında tehlikenin işareti.

Tahta parçanın neden hayati bir işlevi olduğunu anlamış olduk. Siz böyle bir amaca hizmet ettiğini biliyor muydunuz? Hatta araçların altında bir tahtanın olduğundan haberiniz var mıydı?

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