Formula 1 araçlarının lastikleri, yarıştan sonra bir cihaz ve alet yardımıyla kazınıyor. Bunu neden mi yapıyorlar?

Bir F1 aracının en önemli parçalarından olan lastikler, aracın yüzeyle temas eden tek kısmı. Son derece yüksek ısı ve yükle karşı karşıya kalıyorlar.

Bunun yaratabileceği problemlerin ve düşürdüğü verimin önüne geçmek yaptıkları şeylerden biri de lastikleri kazımak. Peki lastikleri kazıyınca tam olarak ne oluyor, nasıl yapıyorlar?

Bir F1 yarışı gününde yarış pistini düşünün…

F1 yarışı olduğu günlerde pistte neredeyse hiçbir şey olmaz ancak günün sonuna doğru etrafta pek çok kauçuk parçaları görebilirsiniz. F1 araçları, yarış boyunca tüm bu kauçuk kalıntılarını topluyor ve lastiğe yapışmış oluyorlar.

Bu yüzden pilot, yarış bittikten sonra sıcak buhar üreten bir cihazla kauçuğun üst tabakasını eritiyor ve daha sonra bir alet yardımıyla üst katman kazınıyor.

Isı yönetimi için gerekli.

F1 lastiklerinin en iyi performansı sağlaması için belirli bir sıcaklık aralığında olması gerek. Kauçuk parçaları biriktiğinde, lastiğe aşırı ısı hapsolabiliyor.

Yani ısı dengesini sağlamak ve performans ile güvenliği üst seviyeye taşımak için kazıma işlemi yapmak önemli.

Lastiğin analizini de yapıyorlar.

Kazıma işleminde lastiğin aşınma desenleri ve bileşiğin durumu hakkında ipuçları edinebiliyorlar. Mesela lastiğin dişlerini ve yan yüzeyini inceleyerek piste ne kadar etkili bir şekilde tutunduğunu, aşınma desenlerini görerek anlayabiliyorlar.

Bu da aracın stratejisinde yapılacak değişiklikler veya ayarlamalar için değerli bir bilgi oluyor.

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