Formula 1'de sezonun sekizinci yarışı olan Monaco GP için sıralama turları gerçekleştirildi.

Formula 1'in en ikonik yarışlarından biri olan Monaco GP zamanı geldi. Monaco sokaklarında gerçekleştirilecek olan yarış için sıralama turları gerçekleştirildi. Sıralama turları oldukça çekişmeli geçerken, beklenmedik sonuçlar da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın şampiyon takımı Red Bull'dan Sergio Perez, sıralama turlarının ilk seansında yarış dışı kaldı. Bilindiği üzere Formula 1'de sıralama turları üç seans hâlinde yapılıyor. İlk iki seansta en yavaş tur zamanına sahip beş pilot eleniyor. Sezona çok dominant başlayan Red Bull ekibinin ilk sektörde elenmesi bu yıl ilk defa görülen bir durum oldu. İlk seansta elenen diğer isimler ise Kick Sauber pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, Aston Martin'in iki defa dünya şampiyonu olmuş pilotu Fernando Alonso ve Williams'tan Logan Sergeant oldu.

İkinci seansta sürpriz yaşanmadı

Sıralama turlarının ikinci seansında ise çok da şaşırtıcı sonuçlar alınmadı. Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen ve Esteban Ocon ikinci seansta elenen isimler arasında yer aldı. Bu seansta ilk sıralar ise saniyenin yüzde 1'i içinde oldu.

Pistin dar ve görece yavaş olduğu, geçişin zorluğu ile bilinen Monaco GP için sıralama turlarının son seansı da oldukça çekişmeli geçti. Şimdiye kadar bu yarışı kazanan pilotların yaklaşık olarak yarısı yarışa ilk sıradan başlamıştı.

Bu yıl tüm yarışlara ilk sıradan başlayan Max Verstappen, ikinci zaman turunda duvara temas etti ve sıralama turlarını 6. sırada tamamladı. İkinci sırada McLaren'dan Oscar Piastri yer aldı. Ferrari'den Carlos Sainz yarışa üçüncü sırada başlayacak. İlk onu tamamlayan pilotlar ise sırasıyla Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alex Albon ve Pierre Gasly oldu.

Formula 1'de Monaco GP yarın saat 16.00'da başlayacak.