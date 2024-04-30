Bakan Resmen Açıkladı: Formula 1 Türkiye'ye Geliyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1 yarışları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Ersoy, Formula 1'in Türkiye'ye geri geleceğini açıkladı. Ersoy, tarih de verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan, Formula 1 tutkunlarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Bakan Ersoy, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre Formula 1, hemen Türkiye'ye gelmeyecek. Bunun için kontratlama süreci olacağını söyleyen Bakan Ersoy, 2026 yılında Türkiye'de Formula 1 yarışları düzenlenebileceğini aktardı.

Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Formula 1 Sahası'nda bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor.

Aslına bakacak olursak bu sürpriz bir gelişme değil. Zira daha önce açılan ihale kapsamındaki şartlardan bir tanesi de Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesiydi. Bakan Ersoy tarafından yapılan açıklama ile bu durum bir kez daha doğrulanmış oldu.