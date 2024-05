Intercity, bu ay içerisinde tahliye etmesi gerektiği açıklanan İstanbul Park ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, ihaleyi kazanan Can Holding'in hâlâ Formula 1 ile anlaşma yapmadığını iddia etti.

Bir süredir tartışmaların odak noktasında olan İstanbul Park ihalesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Intercity tarafından yapılan açıklamada, Formula 1 ile hâlâ sözleşme imzalanmadığı duyuruldu. Intercity'nin bu açıklaması, yeni işletmeci tarafından yapılan "Tesisi boşaltın." çağrısı üzerine geldi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ihaleye katılan Can Holding, ihaleyi kazanan şirket olmuştu. Ancak bu mesele, sonraki aşamada illginç gelişmelere ev sahipliği yaptı. Önce Can Holding'in ihaleden çekildiği iddia edildi. Ardından bu iddialar yalanlandı. Hatta konuyla ilgili açıklama yapan Can Holding ortaklarından Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Intercity'nin bu ay içerisinde pisti tahliye etmesi gerektiğini söyledi. Ancak 24 Mayıs günü gelmiş olmasına rağmen tahliye gerçekleşmedi.

Intercity'nin yaptığı son açıklama şöyle:





Kendi kusurlarını ve beceriksizliklerini gizlemek isteyen çevrelerin beyanları sadece manipülasyondan ibarettir. Üst üste 2 yıl, tüm maliyetleri ve organizasyonu bizzat Intercity tarafından yapılan Formula 1 yarışlarının 30 yıl süre ile tekrar geri gelmesini elbette bizler de canı gönülden istiyor, tüm Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2024 tarihinde yapılan Intercity İstanbul Park ihalesinin şartnamesine göre Formula 1 yarışları sözleşmesinin, pistin kira sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 ay içinde imzalanması zorunludur. Formula 1 tarafı ile imzalanacak sözleşmenin, tesisin teslimi ile hiçbir ilgisi yoktur. İhale şartnamesinden ve tarafların beyanlarından hareketle, Formula 1 sözleşmesinin son imza tarihinin 6 Haziran 2024 olduğu açıktır. Türkiye gibi biz de ihale şartnamesine göre, Formula 1 sözleşmesinin 6 Haziran 2024 tarihine kadar imzalanmasını, aksi hâlde ihalenin iptal edilmesini bekliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Motorsport'a konuşan Lale Cander, Intercity'nin tesisi bir an önce tahliye etmesi gerektiğini söylemişti. Çünkü Can Holding, ihaleyi kazanmış olmasına rağmen tesise giremiyor, hâliyle Formula 1 yönetimi ile de görüşme yapamıyordu. Cander'e göre tahliye süreci geciktikçe Formula 1'in Türkiye'ye gelme olasılığı da düşüyordu.

Yılan hikâyesine dönen İstanbul Park meselesinin nasıl çözüme ulaşacağını kimse bilmiyor. Ancak İstanbul Park'ın boş kaldığı her günün çok büyük paralara mâl olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.