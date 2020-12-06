Formula 1'de uzun yıllardan sonra Hamilton'ın olmadığı ilk Grand Prix olan Sakhir GP'de kazanan isim George Perez oldu. Böylece Perez bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Formula 1'de sezon sonu, kendi başına bir Formula 1: Drive to Survive sezonu olmayı hak edecek kadar renkli geçiyor. Monza GP'de kazalarla başlayan bu enteresan süreç ülkemizde yapılan GP'de de devam etmişti. Sakhir pistinde yapılan Bahreyn GP de bu yarışlardan biri oldu.

Mercedes'in Williams'tan çağırdığı pilotu George Russell, başlangıçta takım arkadaşı Bottas'ın önüne geçerek yarışta ilk sıraya yükselmişti. Genç pilot ilk pitstopların sonrasında da liderliğini devam ettirmeyi başarmıştı.

Perez harika yükseldi

Yarışa damga vuran performans ise Sergio Perez oldu. Eski bir motorla yarışan Meksikalı pilot, yarışın başında yaşanan sıkıntılara rağmen basamakları adeta birer birer tırmanarak üçüncü sıraya kadar yükseldi. Gelecek yıl için koltuğu olmayan Sergio Perez'in ismi Albon'un yerine Red Bull için geçiyor.

Oldukça kısa ve hızlı olan pistte neredeyse hiç DRS kapatmayan pilotlar sık sık geçişler yaptı. Tur bindirme süreçlerinin de başlamasıyla birlikte otomobiller sık sık aynı karede toplanırken seyircilere de keyifli anlar yaşattı.

Eskiden çöl şartları nedeniyle motoru oldukça zorlayan GP bu defa gece yapıldı. Çölden gelen kum nedeniyle araçların zaman zaman piste tutunmakta zorlandıkları görüldü. Mercedes pit duvarı ise bütün sezonun hatalarını adeta toplayıp tek turda gerçekleştirdi.

Mercedes'ten kaotik pit

Williams'ın yedek pilotu Aitken'in ön kanadı kırılınca sanal güvenlik aracı uygulaması yapıldı. İki yıldır sık sık çift pit stopu aynı anda yapan Mercedes, bu kez her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Russell'ın lastikleri yanlış takılırken Bottas'ın lastiklerinden biri ise takılamadı.

Mercedes duvarının yaptığı bu hata sonrasında Mercedes pilotları 4. ve 5. sıraya kadar geriledi. 68. turda yeniden başlayan yarışta adeta bir konvoy halinde araçlar öne çıkmak için mücadele verdi. Russell yeniden 2. sıraya kadar yükselse de sol arka lastiğinin patladığı gerekçesiyle pite çağrıldı.

Sezonun son yarışı önümüzdeki hafta yine Orta Doğu'da yapılacak. Abu Dhabi GP ile birlikte bu sezon sona ermiş olacak. Yaşadığı tüm problemlere rağmen Russell, 9. sıraya yükselerek kariyerinde ilk puanını almış oldu. Perez'in ilk galibiyeti, Ocon'un ilk podyumu ve Russell'in ilk puanı ile bu yarış uzun süre konuşulacak.