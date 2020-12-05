Formula 1'de Bahreyn GP Sıralama Turlarını Bottas Kazandı

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'te sıralama turlarının kazananı belli oldu. Yarışa ilk cepten başlayacak olan isim, Mercedes takımından Bottas olacak.

Formula 1'de artık sezonun sonuna geldik. Yılın sondan 2. yarışı öncesinde pek çok takımın ve pilotun sıralamadaki yeri az çok belli olmuştu. Bu nedenle de yarış bazı takımlar için daha çok bir test havasında geçti.

Bahreyn'deki Shakir pistinin dış parkurunda yapılan sıralama turları, oldukça heyecanlı sahnelere tanıklık etme fırsatı verdi. Pilotlar çok küçük zaman aralıklarına yerleşirken oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Albon son seansa kalamadı

Formula 1'de üç ayrı seans halinde yapılan sıralama turlarında ilk tur çok da büyük bir şaşkınlık yaratmadı. LeClerc'in bir yarım spin attığı bu sektörde, alıştığımız üzere Williams ve Haas otomobilleri elendi. Elenen diğer pilot ise Kimi Raikkonen oldu.

İkinci seans ise oldukça dikkat çekici oldu. Pilotlar sadece yarım saniyelik bir aralığa dizildi. İlk sırayı Max Verstappen elde ederken takım arkadaşı Albon ise bu etapta elendi. Koltuğunu korumaya çalışan pilot için bu sonuç hayal kırıklığı yarattı.

Üçüncü seansta ise pilotlar ilk cep için mücadele etti. Neredeyse bütün pilotların yumuşak lastiklere geçtiği bu seansta Mercedes öne çıktı. Bottas ve Russell seansın orta bölümünde ilk iki sırayı almayı başardı. LeClerc ise ilk zaman turundan sonra aracı daha fazla zorlamamaya karar verdi.

İlk cep Bottas'In

Seansın sonlarında pilotlar peş peşe son zaman turunu atmaya başladı. 3 yıllık koltuğuyla yarışan ve arabaya da büyük gelen Russell, Bottas'tan yalnızca 0,026 saniye geride kaldı. Böylece ilk sırayı Mercedes pilotları almış oldu.

Bahreyn GP yarın Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Kısa bir pistte yapılacak olan yarış 87 tur üzerinden koşulacak. Yarış S Sport kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sizce yarışta kazanan isim kim olacak?