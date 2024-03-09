2000’li yılların başında yaşanan Formula 1 “Spygate” olayı, içinde önemli isimlerin de olduğu bir casusluk skandalıydı. Sonucunda McLaren, spor tarihinde şimdiye kadar ödenen en büyük para cezasını almıştı.

F1 yarışlarının iki büyük rakip ismi McLaren ve Ferrari arasında geçen skandal, Ferrari mühendisi ile McLaren mühendisinin yaptığı bir dizi gizli anlaşmayı içeriyordu.

Skandalın ortaya çıkışı ise o kadar tesadüftü ki… F1 tutkunu olan bir maatbacının şüpheleri, olayın çorap söküğü gibi gitmesine neden oldu. Hazırsanız F1 "Spygate" skandalının derinliklerine inelim.

Ferrari markasının önemli isimlerinden Stepney, 20 yıl boyunca markaya hizmet etmişti.

Eski Ferrari mühendisi Nigel Stepney, neredeyse yarış pilotları kadar önemli bir yere sahipti. Yılda en az 1 milyon dolar kazanıyordu. Mayıs 2007’de Stepney, F1 arabalarını sabote etme suçundan tutuklandı.

Bazı teknisyenler, yakıt depolarının çevresinde motoru bozabilecek beyaz bir toz gördüklerini söylemişti. Kameraları kontrol ettiklerinde Stepney’nin gerçekten de şüpheli davrandığını fark ettiler.

Stepney tabii ki de bunları yalanladı.

Nail Stepney'ye göre 2 ay öncesinde Ferrari hakkında olumsuz bir röportaj vermişti ve Ferrari onu bu yüzden cezalandırarak iftira atmaya çalışıyordu. Sürecin devamında polis, araştırmaları ilerletti ve Stepney’nin elektronik cihazları incelendi. Bilgisayarından, Ferrari yarış arabası ile ilgili 780 sayfalık bir teknik detay dosyası bulundu.

Yani belki bu, bir mühendis için absürt değildi fakat sonrasında olanlar bu dosyanın şüpheli olduğunu kanıtlayacaktı. Şimdi bu 780 sayfalık belge aklımızda dursun ve polisin araştırmasından birkaç gün öncesine gidelim.

Bambaşka bir kıtada, bambaşka birinin bastırdığı belgeler olayı açığa çıkardı.

İngiltere Surrey’de bir kadın, az önce bahsettiğimiz tüm bu belgelerle bir matbaaya gitmişti ve iki farklı CD’ye aktarılmasını istemişti. Ertesi gün siparişi gören matbaa çalışanı, ne tesadüftür ki sıkı bir Formula 1 hayranıydı ve şüphelenmişti.

Çalışan, kadına bir bahaneyle ismini sordu ve daha sonra internetten araştırma yapmaya başladı. Trudy Coughlan adlı bu kadın, Michael Coughlan’ın, yani Ferrari’nin rakibi McLaren’ın baş tasarımcısının eşiydi!

F1 tutkunu matbaa çalışanı, yapbozun parçalarını birleştirdi.

Temsili görsel

Matbaacı, Ferrari takım direktörü Stefano Domenicali’ye e-posta yoluyla ulaştı. Görünüşe göre Stepney ve Coughlan, üç farklı şirkette birlikte çalışmışlardı. Casusluk meselesi ise 2007 yılında başlamıştı.

Ferrari, Stepney’yi işinden kovdu. Belgelerin Coughlan’ın elinden çıktığına dair bir kanıt olmadığı için McLaren herhangi bir ceza almadı ancak Coughlan, görevinden uzaklaştırıldı. Evinde yapılan aramalarda ise beyaz toza ulaşıldı.

Kanıtların çoğalması ihtimaline karşı dava açık kaldı.

Artık Ferrari’ye ait bilgilerin kullanıldığının tespit edilmesi durumunda McLaren ceza alacaktı. Ferrari, kararı temyize götürdü ve Coughlan ile Stepney arasındaki e-postaları içeren yeni kanıtlarla McLaren’ın topladığı 166 puanın silinmesine karar verildi. O dönemlerde McLaren ile yarışa giren Hamilton gibi oyuncuların ise puanları bireysel olarak silinmeyecekti.

Ayrıca McLaren, 200 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Bu, spor tarihinde şimdiye kadar ödenenen en büyük para cezasıydı. İşte "Spygate" skandalı da bu şekilde F1 tarihine kara leke olarak yazılmıştı.

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