F1 Türkiye GP’sinde Görev Alan İki Kişide COVID-19 Çıktı

Uluslararası Otomobil Federasyonu, 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen F1 Türkiye Grand Prix’inde görev alanların PCR test sonuçlarına dair açıklamada bulundu. Test sonuçları; sürücüler, takım üyeleri ve diğer tüm personeller arasında sadece 2 kişinin COVID-19’a sahip olduğunu gösterdi.

Bu hafta sonu gerçekleşen Formula 1 Türkiye Grand Prix’i, art arda gelen iptallerden sonra ülkemize gelerek F1 hayranlarının büyük ilgisini toplamıştı. Seyirciler pistin her yanında seyrek halde bulunduğu için COVID-19 açısından pek de risk altında değillerdi. Ancak sürücüler, takım üyeleri ve diğer tüm personeller; bu yoğun etkinlikte sürekli olarak temas ve iletişim halindeydi.

Ancak yapılan PCR testlerine bakarsak yarışta etrafa virüsü bulaştırma riski taşıyan insan yok denecek kadar azdı. Tabii gerekli önlemler alınmadığında virüsün oluşturduğu bulaşma zincirleri katlanarak arttığından dolayı sayı bazı durumlarda etkisiz olabiliyor. Ancak 3 bin 48 kişide sadece 2 enfekte kişi bulunması da fena değil.

2 kişi enfekte çıktı

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağında 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşen Türkiye GP’si sonrasında açıklamalarda bulunan Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA), izleyici dışında etkinliğe dahil olan herkesin PCR test sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. FIA’in ifadelerine göre F1 pilotları, takım üye ve görevlileri, ve etkinlikte görev alan diğer çalışanları içine alacak şekilde 3 bin 48 kişiye PCR testi uygulandı. Ancak bu testlerde sadece 2 kişide pozitif bulgulara ulaşıldı.

Bildiğiniz ve hepimizin pandemi boyunca gördüğü üzere enfekte olan 1 kişi, birkaç günde onlarca kişinin virüsü kapmasına sebep olabiliyor ve oluşan zincir önlemler ve karantinayla kesilmedikçe bu sayı hep katlanarak artıyor. Ancak yarışta gördüğümüz kadarıyla etkinlikte çalışanlar önlem konusunda bir eksiğe sahip değildi. Seyircilerin kontrolü daha zor olsa da en azından yarışta görev alanlar için güvenli bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.