Facebook, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, bir hesaba ait 5 farklı profil oluşturulmasını sağlıyor. Kullanıcılar, bu sayede iş ve özel hayatlarını ayırabilecekler.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, geliştirdiği yeni bir özelliği kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. Bu yeni özellik, bazı kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların bir ana hesap altında 5 adede kadar yeni profil oluşturabilmesini sağlıyor. Bu özelliği Netflix'in tek ana hesap altındaki profiller gibi düşünebilirsiniz. Ancak Facebook'un test aşamasındaki özelliği, biraz daha farklı amaçlar için kullanıcılar. Burada, ikinci bir kullanıcıdan değil, bir kullanıcıya ait 5 farklı profilden bahsediyoruz.

Facebook'un yeni özelliği tam olarak ne işe yarayacak?

Facebook'un test aşamasındaki yeni özelliği, hesap sahiplerinin kişiliklerini "bölmesine" imkan tanıyacak. Örneğin; oluşturduğunuz bir profilde yalnızca iş arkadaşlarınızı, başka bir profilde ise en yakın arkadaşlarınızı tutabilecek, yaptığınız paylaşımları yalnızca belirlediğiniz kategorilerdeki kullanıcıların görmesini sağlayabileceksiniz. Üstelik alt profillerde gerçek isminizi kullanmanıza gerek olmayacak. Yalnızca ana hesabınızda gerçek isminizi kullanabilirsiniz.

Ancak bu demek olmuyor ki fake profil oluşturabilirsiniz. Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre hesapların, birbirleriyle tutarlı olması gerekecek. Ayrıca; olur da bir profil üzerinden Facebook politikalarını ihlal ederseniz, ana hesabınız da bundan üzerine düşeni alacak. Bununla birlikte, sayfa oluşturma ve yönetme gibi daha spesifik özellikler, yalnızca ana hesap üzerinden yapılabilecek.

Facebook, test aşamasındaki özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağını açıklamadı.