Meta ile Ray-Ban'ın ortaklığında geliştirilen akıllı gözlüklerle ilgili bir gelişme yaşandı. Mark Zuckerberg, gözlükler için yeni bir güncelleme yayınlandığını, bu güncelleme ile WhatsApp aramaları yapılacak, gelen mesajlar dinlenecek ve mesaj gönderimleri yapılabilecek.

Şimdilerde Meta ismiyle anılan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Zuckerberg, bu paylaşımında Ray-Ban ile iş birliğinde geliştirilen akıllı gözlük için yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Ray-Ban Stories isimli gözlük için geliştirilen özellik, kullanıcı deneyimini hayli iyileştirecek gibi görünüyor.

Ray-Ban Stories için geliştirilen yeni özellik, kullanıcıların WhatsApp'ı doğrudan kullanabilmelerini sağlıyor. Gözlüğü takan kullanıcılar, bundan sonraki süreçte WhatsApp için akıllı telefona ihtiyaç duymayacaklar. Zira gözlükler üzerinden WhatsApp aramaları yapılacak, gelen mesajlar dinlenecek ve mesaj gönderimleri yapılabilecek. Zuckerberg, ilerleyen dönemlerde yepyeni özelliklerle yeniden karşımıza çıkacağını söyledi. Meta patronuna göre Ray-Ban Stories, yakın bir gelecekte sesli komutlar ile WhatsApp veya Messenger'da mesaj yazıp, gönderebilecek.

Zuckerberg'in Ray-Ban Stories'li fotoğrafı

Ray-Ban Stories, etkileyici özelliklere sahip olan bir gözlük. Bu bağlamda; dahili kamerası bulunan gözlük ile fotoğraf ve video çekimleri yapılabiliyor. Ayrıca bu gözlüğü kullanarak Meta'nın tüm sosyal ağlarını teknik anlamda kullanabiliyorsunuz. Ancak gözlüğün bazı sakıncaları da var. Tahmin edebileceğiniz üzere gizlilik. Çevrenizde bu gözlükten kullanan birisi varsa, evinizde ya da iş yerinizde video kayıtları alıp, bu kayıtları kullanabilir.

Meta ile Ray-Ban ortaklığında geliştirilen gözlük, bazı aşamalarda kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Örneğin; bu gözlükte bulunan 5 MP çözünürlük sunan kameralarla çekilen fotoğraf ve videolar, anında Facebook'ta paylaşılabiliyor. Aramalar için de kullanılabilen gözlük, sahip olduğu gürültü engelleme desteği ile hiç de fena sayılmayan görüşmelere imkan tanıyor.

Gizlilik kavramını yok ettiğimiz, Ray-Ban Stories inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: