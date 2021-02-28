Instagram'da canlı soru-cevap etkinliği düzenleyen Facebook yetkilisi Andrew Bosworth, akıllı gözlüğe yüz tanıma teknolojisi eklemeyi düşündüklerini açıkladı. Fakat bu teknolojinin sunacağı potansiyel rahatsızlığın da göz önüne alınacağı, dolayısıyla gözlüklerin teknoloji olmadan da piyasaya sürülebileceği belirtildi.

Sosyal medya devi olmanın yanı sıra bir teknoloji şirketi de olan Facebook, akıllı bir gözlük geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Ray-Ban ile birlikte artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiren şirketin gözlüğünü ne zaman göreceğimiz halen bilinmiyor. Bugünse bu gözlükte yer almasını bekleyebileceğimiz teknolojiye dair bir açıklama geldi.

Facebook'un gözlük için düşündüğü bu teknoloji aslında yepyeni bir teknoloji değil. Şirketin akıllı gözlüklerine entegre etmeyi düşündüğü bu teknoloji, günümüzde birçok cihazda bulunan yüz tanıma teknolojisi. Açıklama, Facebook'un Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik bölümünün başkan yardımcısı Andrew Bosworth tarafından yapıldı.

Yüz tanıma teknolojisi olabilir de olmayabilir de:

Instagram'da canlı olarak soru-cevap etkinliği düzenleyen Bosworth, Facebook'un artırılmış gerçeklik gözlüğünün bu yıl çıkarılabileceğini açıkladı. Gözlüğün gelişiminin iyi yönde ilerlediğini belirten Bosworth, şirketin gözlüğe yüz tanıma teknolojisi eklemeyi düşündüğünü ifade etti.

Bunun ardından Bosworth, teknolojinin henüz kesinlik taşımadığını gösteren bir ifadeye de yer verdi. Buna göre şirket, insanlar bu teknolojiyle rahat hissetmezse teknolojiyi gözlükten çıkarabilir. İnsanlardaki bu rahatsızlığın en büyük nedeniyse elbette gizlilik hakkındaki şüpheler olacak.

Açıklamalarına devam eden Bosworth, yüz tanıma teknolojisi hakkındaki en büyük şüphenin artırılmış gerçeklik ürünlerinin kamera ve mikrofonlarının her zaman açık olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Facebook, bu teknolojiyi yasallık ve gizlilik anlamında değerlendirmeye devam ederken gözlüğün teknolojiye sahip olmayan halinin bile ses getireceğine inanıyor.