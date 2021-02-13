Sosyal medya devi Facebook, ürettiği cihaz yelpazesini genişleterek önümüzdeki yıl ürettiği kendi akıllı saatini satışa sunmayı planlıyor. Akıllı saat hakkındaki detaylarsa şu anda oldukça sınırlı durumda.

Facebook, günümüzde yalnızca bir sosyal medya platformu olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş durumda. Şirket, özellikle 2014 yılında satın aldığı Oculus şirketiyle sanal gerçeklik dünyasına bugüne kadar büyük katkıda bulundu. Yeni paylaşılan bir habere göreyse Facebook, ürettiği donanımlar arasına akıllı saatini de eklemeyi planlıyor.

The Information tarafından paylaşılan habere göre Facebook'un üreteceği akıllı saat, Android işletim sistemi tabanlı bir akıllı saat olacak. Fakat saatte yer alacak işletim sisteminin Google'ın Wear OS işletim sistemi mi yoksa başka bir sistem mi olacağı henüz bilinmiyor fakat bu konuda bizi aydınlatabilecek bir iddia mevcut. Söz konusu akıllı saatin önümüzdeki yıl satılmaya başlanacağı iddia ediliyor.

Facebook akıllı saat üretecek:

Haberin devamında belirtilenlere göre dev şirketin akıllı saati mesajlaşma desteği ile sağlık ve fitness özelliklerine odaklanacak. İddiaya göre Facebook, üreteceği cihazlar için kendi işletim sistemini geliştirmeyi planlıyor. Böylece şirket, gelecekte tamamen kendi ekosistemini oluşturabilir. Akıllı saate yönelik şu an için şirket tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor.

Facebook, şu anda güncel olarak Oculus sanal gerçeklik başlıkları ve Portal videolu görüşme cihazları üretiyor. Bununla birlikte şirket, Ray-Ban akıllı gözlükler üzerinde ve Project Aria olarak bildiğimiz artırılmış gerçeklik girişimi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin akıllı gözlüğünün bu yılın ilerleyen aylarında gösterilmesi bekleniyor.

Sosyal medya devinin kendi cihazını üretmeye yönelik yaptığı çalışmalar pek de sır değil. Şirket, bu konu için 6.000'den fazla çalışana sahip durumda. Bu çalışanlar çeşitli artırılmış ve sanal gerçeklik projeleri ve mevcut olan Oculus ve Portal cihazları üzerinde çalışıyor.