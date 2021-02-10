Nokia, yeni kablosuz kulaklığı "Power Earbuds Lite"ı duyurdu. Tam şarjla 5, kutusuyla birlikte de 35 saate kadar kullanım imkanı sunan kulaklık, fiyatıyla da tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Kablosuz kulaklıkların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Finlandiya merkezli teknoloji şirketi Nokia, düzenlediği bir etkinlikte "Power Earbuds Lite" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Uygun sayılabilecek bir fiyata sahip olan kulaklık, tasarımıyla tartışmalara açık olsa da teknik özellikleri ile tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Nokia tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni kablosuz kulaklıkları, 6 mm'lik grafen sürücülere sahip. Özel tasarım kulaklık başlıklarına sahip olan Power Earbuds Lite, uzun süreli kullanımlarda acı ve rahatsızlık hissini ortadan kaldırmayı vadediyor. Cepte rahatlıkla taşılabilecek bir kutuya sahip olan kablosuz kulaklıklar, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabiliyor.

Karşınızda Nokia Power Earbuds Lite

Nokia'nın yeni kablosuz kulaklıklar, IPX7 sertifikasına sahip. Bu sertifika, kulaklıkların suya karşı yeterince dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Şarj kutusunda 600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Nokia Power Earbuds Lite, kesintisiz olarak 5 saate kadar, kutuyla birlikte de 35 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Kullanıcılar, USB Type-C girişi ile şarj ilen kablosuz kulaklığın kontrolünü, kulaklıklardaki dokunmaya duyarlı kısım aracılığıyla sağlıyorlar.

Nokia Power Earbuds Lite'ın fiyatı, 50 dolar olarak açıklandı. An itibarıyla Hindistan pazarında satışa sunulan ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.