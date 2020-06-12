Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook, uygulama içindeki arama motorundan Wikipedia bilgi kartlarında ulaşabileceğiniz yeni bir özellik test ediyor. Yeni özellik, Google arama sonuçlarındaki bilgi kartlarına fazlasıyla benziyor.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında, kullanıcıların belirli anahtar kelimeler kullanarak kişi adları, yerler ve fotoğraflar gibi sayısız bilgiye ulaşabilmelerini sağlayan arama özelliğini gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlama kararı alan Facebook, arama bölümü özelinde yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

TechCrunch’un aktardığı bilgilere göre ABD merkezli sosyal medya devi, uygulamadaki arama çubuğundan bir şey aradığınızda Wikipedia bilgi kartları gösteren yeni bir aracı test ediyor. Arama sonuçları panelin sağ tarafında görünecek ve böylece kullanıcılar bu bilgileri görüntülemek için yeni bir sekmeye geçmek zorunda kalmayacak.

Facebook'ta bir kişiyi aradığınız zaman, aynı anda Wikipedia sayfasına da erişebileksiniz

Örneğin; yukarıdaki ekran görüntüsünde de gördüğünüz gibi, arama çubuğunda ABD Başkanı Donald Trump’ı arattığınızda, ekranın sağ tarafında onunla ilgili Wikipedia bilgi kartı yer alıyor. Orta bölümde ise Trump’ın ilişkili olduğu güncel makaleler bulunuyor.

Facebook, Wikipedia entegrasyonu ile kullanıcıların platformda geçirdiği süreyi artırmak istiyor. Son dönemde gençlerden çok, orta yaşlı insanların uğrak noktası haline gelen sosyal medya devi, bakalım yeni arama özelliğinden beklediği randımanı alabilecek mi?

Facebook, özelliğin test edildiğini doğruladı ancak ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi

Bu arada Facebook, yeni aracın mobil ve masaüstü sürümleri ve iOS uygulamasında test edildiğini doğruladı, ancak ne zaman halka sunulacağı konusunda kesin bir tarih vermedi. Yine de bu özellik için çok fazla beklemeyeceğimizi tahmin ediyoruz.

Popülerlik anlamında sahibi olduğu Instagram’ın gerisinde kalsa da, rakamsal olarak hala dünyanın en büyük sosyal medya platformu olma iddiasını elinde bulunduran Facebook, çocukların arkadaşları ve aileleri ile daha güvenli iletişim kurmasını sağlayacak Messenger Kids’i dün itibarıyla Türkiye’de de yayınlamıştı. Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.