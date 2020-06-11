Facebook, çocukların arkadaşları ve aileleri ile daha güvenli iletişim kurmasını sağlayacak Messenger Kids’i bugün itibarıyla Türkiye’de de yayınladı. Sosyal mesafe önlemlerinin uygulanmaya devam edileceği yaz tatili öncesinde yayınlanan Messenger Kids, çocukların güvenli bir şekilde çevrimiçi iletişim kurmasını sağlayacak.

Sosyal medya devi Facebook, çocukların arkadaşları ve aile bireyleriyle güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesi için çevrimiçi güvenlik, çocuk gelişimi ve medya uzmanlarından oluşan Gençlik Danışmanları ekibiyle 2017 yılında Messenger Kids’i geliştirmişti.

2017’de geliştirilen Messenger Kids’te çocukların güvenli iletişimiyle beraber ebeveyn kontrolü de ön planda bulunuyor. Ebeveynler, Messenger Kids’te çocuklarının iletişim kuracakları kişileri seçebilmenin yanında uygulamada çocukların neler yaptığını da farklı özelliklerle kontrol edilebiliyorlar.

Messenger Kids, Türkiye’de yayınlandı

Facebook, 2017 yılında geliştirilen Messenger Kids’i bugün yaptığı açıklamayla Türkiye’de de yayınladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe önlemlerinin devam edeceği ve okulların tatil olacağı yaz mevsimi öncesinde Messenger Kids’in yayınlanması, ebeveynler için oldukça pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Facebook, Messenger Kids’i Türkiye’de yayınlamadan önce Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol’a danışarak ebeveynlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda ebeveynlerin Messenger Kids’le ilgili görüşleri, endişeleri ve soruları dinlenildi.

Türkiye’den ebeveynlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıya Facebook’un Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Çevrimiçi Güvenlik Politikaları Başkanı Sylvia Musalagani de katıldı. Musalagani, ebeveynlere Messenger Kids hakkında bilgi verdi.

Messenger Kids’in özellikleri

Çocukların güvenli bir şekilde aile üyeleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurmasını sağlayacak Messenger Kids’in göze çarpan ilk özelliği, ebeveynlerin çocuklarının iletişimi üzerindeki kontrolüdür.

Çocuklarının Messenger Kids’i kullanmasına izin veren ebeveynler, uygulamayı Play Store, Apple App Store veya Amazon App Store’dan çocuklarının telefonlarına veya tabletlerine indirip kurabilecekler. Ebeveynler, uygulamayı indirdikten sonra kendi Facebook bilgileriyle uygulamaya giriş yapacaklar.

Kendi bilgileriyle uygulamayı açan ebeveyn daha sonra çocuğunun bilgilerini girerek bir Messenger Kids hesabı açacak. Bu adımda dikkat çekici olan girilen bilgilerle çocuğa bir Facebook hesabı açılmıyor. Özel bir Messenger Kids hesabı açılıyor.

Çocuğuna Messenger Kids hesabı açan ebeveyn, bu noktadan sonra çocuğunun iletişim kuracağı insanları belirleyebiliyor. Uygulama tarafından sağlanacak kodlarla insanlar Messenger Kids’e eklenebilecekler.

Messenger Kids’in kurulmasının ardından ebeveynin kendi Facebook hesabının Ebeveyn Kontrol Panosu’ndan çocuklarının Messenger Kids kullanımlarını takip edebilecekler. Ebeveynler, Messenger Kids sayesinde çocuklarının hangi gün ve saate uygulamayı kullanacağı belirlemenin yanında çocuklarının kiminle ve ne sıklıkla iletişim kurduğunu kontrol edebilecekler.

Messenger Kids, çocuklara internette güvenli bir alan yaratacak

Messenger Kids’in Türkiye’de yayınlanmasıyla ilgili açıklama yapan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, bir ebeveyn olarak çocuklarının çevrimiçi ortamda arkadaşlarıyla bağlantı kurarken güvenliğinden endişe duymamanın çok zor olduğunu belirtti.

Facebook yöneticisi Matraş, “Bu nedenle, çocuklara güvenli, yaşlarına uygun ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken aynı zamanda öğrenebilecekleri ve dijital dayanıklıklarını ve dijital vatandaşlıklarını geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyen Messenger Kids’i Facebook olarak Türkiye’de hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca dünyanın dört bir tarafından ebeveynler ve uzmanlar görüştüklerini söyleyen Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür, görüşmelerin ardından tüm aileler için kullanışlı olacak bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiklerine emin olduklarını söyledi.

Facebook’un Messenger Kids’i Türkiye’de yayınlamadan önce görüştüğü uzmanlardan olan Prof.Dr.Betül Ulukol, çocukların çevrimiçi güvenliğinde öncelikle ebeveynlerin sorumlu olduğunu ifade etti. Ulukol, “Çocuklarımız interneti ve yeni medya uygulamalarını kullanırken onlara güvenli bir ortam oluşturmak, bu ortamdaki etkinliklerini izlemek ve olumsuz bir durumla karşılaştıklarında da en doğru müdahaleyi yapmak bizlere düşüyor. Bu bağlamda ebeveynlerin çocuklarının olduğu kadar kendilerinin de interneti güvenli ve etkin kullanabilmeleri için dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri, çocuklarına örnek olacak davranışlar sergilemeleri son derece önemli” dedi.

Messenger Kids, bugün Türkiye’de yayınlandı

Facebook’un çocuklar için özel olarak geliştirdiği iletişim uygulaması Messenger Kids, bugün düzenlenen lansmanla Türkiye’de yayına başladı. Çocuklara güvenli bir iletişimi vaat eden uygulama mobil uygulama marketlerinden indirilebiliyor.

Çocuklarının Messenger Kids’i kullanmasını isteyen ebeveynler, Android cihazlar için buradaki bağlantıdan, Apple cihazlar için de buradaki bağlantıdan uygulamayı indirerek çocuklarının kullanımına hazır hale getirebilirler.

Messenger Kids'in kullanımını ve özelliklerini gösteren görseller: