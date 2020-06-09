Facebook, işletmelerin müşteri mesajlarına yanıt vermesine ve Messenger uygulamasındaki kişisel hesaplarla işletme hesapları arasında kolayca geçiş yapmasına yardımcı olmak için Messenger'da iş odaklı yeni bir gelen kutusu bölümü yayınladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması Messenger için iş odaklı yeni bir gelen kutusu yayınladı. ABD’li şirket, yeni özellikle birlikte işletmelerin müşteri mesajlarına hızlıca yanıt verebileceklerini ve Messenger uygulamasındaki kişisel hesaplarla işletme hesapları arasında kolayca geçiş yapabileceklerini söylüyor.

Facebook, platformdaki işletmelerin yüzde 90'ından fazlasının Messenger'ı aktif olarak kullandığını belirtiyor. Küçük işletmelerin, dijital dünyadaki varlıklarını büyütmek ve müşterilerle iletişim kurmak için güvenilir ve kullanımı kolay araçlara ihtiyacı olduğunu ifade eden sosyal medya devi, iş odaklı gelen kutusunun tamamen bu amaca hizmet ettiğini söylüyor.

Kullanıcılar, Messenger'da kişisel hesaplarla işletme hesapları arasında kolayca geçiş yapabilecekler

Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri alanında dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan Hubspot’un bir anketini paylaşan Facebook, müşterilerin yüzde 90'ının işletmeye ürünlerle veya satın alma süreciyle ilgili bir soru sorduklarında, hızlı yanıt almanın marka açısından çok önemli bir faktör olduğunu düşündüğünü bildiriyor.

Messenger'daki yeni işletme gelen kutusunun, işletmelerin hızlı bir şekilde yanıt vermesini kolay ve rahat hale getireceğini dile getiren sosyal medya devi, söz konusu bölümün mesajlaşmaya ek olarak işletmelerin Facebook yayınlarını yönetebilecekleri, reklamlar oluşturabilecekleri ve Sayfa analizlerini görüntüleyebilecekleri Sayfa Yöneticisi Uygulamasını desteklediğini ifade ediyor.

Bugün itibarıyla Messenger uygulamasının iOS sürümünde kullanıma sunulan yeni işletme gelen kutusu, önümüzdeki birkaç hafta içinde Android platformuna da gelecek. Messenger uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan telefonunuza indirebilirsiniz.