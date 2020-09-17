Facebook bugün sabah saatlerinde şirketler için sosyal medya hesaplarını yönetmeyi kolaylaştıracak yeni bir uygulama yayınladı. Facebook Business Suite kullanarak Facebook, Instagram ve Messenger’i yönetmek mümkün oluyor.

Sosyal medya sektöründe en önemli firmaların arasında Facebook bulunuyor. Firmanın hem kendi adını taşıyan platformu Facebook hem Messenger uygulaması hem de Instagram ve WhatsApp gibi çeşitli platformları bulunuyor.

Firma şimdi de şirketler için Facebook Business Suite adlı bir uygulama yayınladı. Bu uygulamanın amacı ise sosyal medya hesaplarının kontrolünü tek bir uygulama üzerinden kolayca yapabilmeyi sağlamak.

İşletmelere özel yeni sosyal medya aracı

Sosyal medya son yıllarda dünyanın en büyük alışveriş merkezi haline geldi. Artık arama motorlarında birinci sayfaya çıkmak, sosyal medyada daha büyük takipçi kitlesine sahip olmak oldukça önemli bir faktör olmaya başladı.

Haliyle firmaların hemen her sosyal mecrada bir hesabı bulunuyor. Facebook da yeni uygulaması ile kendisine ait platformları yönetmeyi daha kolay hale getiriyor. Facebook Business Suite, işletmenin önemli güncellemeleri görebilmesini ve gönderileri zamanlamasını sağlıyor. Ayrıca Facebook ve Instagram’dan gelen bildirimleri de buradan görebilmek mümkün oluyor.

Facebook Business Suite bunlara ek olarak, sosyal medya etkileşimlerinden gelen içgörüleri de şirketlere sunuyor. Uygulama üzerinden reklam oluşturmak ve planlamak da mümkün oluyor. Yeni uygulamayı kullanmak için şirketlerin ilk olarak Facebook ve Instagram hesaplarını işletme hesaplarıyla bağlaması gerekiyor.

Masaüstünden de erişim mümkün

Bir defa Facebook’a girdikten sonra uygulamaya masaüstünden de ulaşmak mümkün oluyor. Bunun için tek yapılması gereken ise business.facebook.com adresine girmek. Mobilde ise kullanıcılar var olan Sayfalar Yöneticisi uygulamasında Business Suite’e dahil olmak için bir opsiyon görecekler.

Ek olarak Facebook Business Suite hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde bağımsız bir uygulama olarak indirilebilecek. Şirketler uygulama üzerinden hem Facebook hem Instagram’dan gelen önemli bildirimleri, alarmları, yorumları ve diğer aktiviteleri doğrudan uygulama ana sayfasında görebilecek.

Uygulama hakkında bir açıklama yapan Facebook, öncelikli olarak küçük işletmelere yardımcı olabilecek bir araç oluşturmayı istediğini belirtti. Bu kararın gerekçesi olarak da pandemi döneminde bu işletmelerin müşterilerine erişebilmek için yeni yöntemler bulmaya zorlanması gösterildi.