Facebook, 'Eski' Haberleri Paylaşan Kullanıcıları Uyaracak

Facebook, kullanıcılara yeni bir uyarı bildirimi göstermeye başladı. Kullanıcılara, paylaşmakta oldukları makalenin güncel olmadığını vurgulayacak olan bildirim, böylece bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesini sağlayacak.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte her bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabilir hale geldik. Ancak bu durum beraberinde bazı sorunlar da getirdi. Örneğin internette yayılan her bilginin doğruluğu kesin değil ve bilgilerin doğruluğu çoğu zaman sorgulanmıyor. Hal böyle olunca da sahte ya da eski haberler, yeniymiş gibi servis edilebiliyor. Yanlış bilgilerin yayılması konusunda uzun zamandır mücadele eden Facebook, şimdi ise 'eski' haberlerin yayılmasını engellemek için yeni bir özellik yayınladı.

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, 90 günden daha önce eski bir haber ya da makale paylaşmak istediklerinde, yeni bir açılır pencere bildirimi ile karşılaşacaklar. Facebook, söz konusu gönderinin ne kadar eski olduğunu kullanıcıya bildirecek ve paylaşıp isteyip istemediğini soracak. Kullanıcı isterse, bildirim ekranına onay verecek ve paylaşımı yapılacak.

Facebook'un yeni bildirim ekranı böyle görünüyor

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, doğru haber için bir makalenin güncelliğinin önemli olduğu sonucuna ulaştıkları belirtildi. Şirket yetkilileri, attıkları bu adımla birlikte kullanıcıların güncel makalelere ulaşacakları ve bu sayede daha doğru bilgiler paylaşacaklarını söylüyor. Facebook'un yeni bildirim ekranının ne kadar verimli olacağını ise zaman gösterecek.

Facebook, özellikle de koronavirüs salgını sonrasında sahte haberlerin yayılmasını engellemek için önemli adımlar attı. Üstelik Facebook, bu çalışmaları sadece kendi bünyesinde değil, sahip olduğu diğer sosyal medya uygulamalarında da yaptı. Örneğin Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da da Facebook'takine benzer bir bildirim ekranı yer alıyor.

Facebook, yeni bildirim ekranının nasıl kullanılacağını da paylaştı

Facebook, ilerleyen dönemlerde kullanıcıların koronavirüsle ilgili en doğru haberlere ulaşabilecekleri yeni bir bildirim ekranı daha yayınlayacak. Bu bildirim ekranı, Facebook kullanıcılarını doğrudan "COVID-19 Bilgi Merkezi"ne yönlendirecek.