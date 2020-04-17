Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda şirketinin koronavirüs sürecinde neler yapacağından bahsetti. CEO, etkinliklerin 2021’e kadar iptal edildiğini ve bir süre daha evden çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sosyal medya devi Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Haziran 2021’e kadar düzenlenmesi planlanan tüm fiziksel etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Koronavirüs pandemisinden dolayı yeni kararlar aldıklarını ifade eden Zuckerberg, 50 veya daha fazla kişiyle planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Bunlardan bazılarının sanal etkinlikler olarak düzenlenebileceğini belirten CEO, benzer şekilde iş seyahatlerini de bu yılın en az Haziran ayına kadar ertelediklerini bildirdi.

Facebook çalışanları da evlerinde kalmaya devam edecek

Mark Zuckerberg’ün açıklamalarında dikkat çeken bir diğer husus ise çalışanların işe geri dönüş süreleri oldu. Çoğu Facebook çalışanının işlerini evden halledebildiğini belirten CEO, bu sebeple salgın kaynaklı kurallar esnetilse dahi bir süre daha evden çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

“Çoğu insanın çalışanlarımız kadar kolay bir şekilde evden çalışamayacağını biliyoruz. Ayrıca, toplum yeniden dışarı çıkmaya başladığında, işlerine dönen insanların bunu güvenli bir şekilde yapabilmelerini istiyoruz. Gelecekteki salgın olasılığını minimuma indirgemek için ise bu açılma politikasının dalgalar halinde yavaşça ilerlemesi gerektiğini biliyoruz.” diyen Mark Zuckerberg, salgının yavaşladığı ve kuralların esnetilmeye başlandığı dönemde evden çalışabilir durumda olan kişilerin evlerinde bir süre daha kalmasının önemini vurguladı.

Zuckerberg, süreç normale dönmeye başladığında dahi ofiste çalışmak istemeyecek çalışanlara yaz sonuna kadar evden çalışmalarına izin verileceğini açıkladı. Okul, kamp gibi aktiviteler iptal edildiği için çocuklarına bakmak zorunda olan Facebook çalışanlarını da bu sayede düşünmüş olan Zuckerberg, açıklamasının sonunda “Umarım, bu kararlar Covid-19’un yayılmasını önler, bu sayede insanlarımızı güvende tutabilir ve yakında tekrar çalışmaya başlayabiliriz” dedi.