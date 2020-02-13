21’inci yüzyılın en etkili insanlarından biri olan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, zamanında henüz platformda olmayan insanlar için profil oluşturulmasına izin verecek bir sistem tasarlamayı düşünmüş.

Ünlü Amerikan dergisi Wired’ın kıdemli yazarı Steven Levy, “Facebook: The Inside Story” adlı kitabında, hem Facebook tarihine hem de kurucusu Mark Zuckerberg’e dair bilinmeyenleri okuyucuları ile paylaşıyor.

Bugün kaleme aldığı yazısında, 25 Şubat’ta raflardaki yerini alacak olan kitabından bazı alıntılar yapan Levy, Zuckerberg’in orta ve uzun vadede hayata geçirmeyi planladığı fikirlerini bir not defterine yazdığını açıkladı. Amerikalı gazeteciye göre Facebook CEO'su, bazen defterdeki sayfaların fotokopisini çekerek, çalışanlarının masalarına bırakıyormuş.

Levy, Zuckerberg'in “Book of Change” (Değişim Kitabı) adını verdiği Mayıs 2006 tarihli bir not defterinin 17 sayfasını elinde tuttuğunu söylüyor. Levy’nin aktardığına göre, Facebook CEO’sunun hayalinde, platformu herkese açmak varmış. O dönem, Facebook'a kaydolmamış kişiler için ‘Facebook sayfaları’ olmasını isteyen Zuckerberg, bu profillerin başka insanlar tarafından sadece ad ve e-posta adresi bilgileri ile oluşturulmasına izin verecek bir sistem tasarlamayı düşünmüş.

Levy'ye göre ‘gizli profiller’ oluşturulması için bazı çalışmalar yapıldı ancak daha sonra bu düşünceden vazgeçildi. Levy ayrıca Zuckerberg'in gizlilik endişeleri nedeniyle dizüstü bilgisayarlarının çoğunu çöpe attığını da söylüyor. Söz konusu alıntılarda teknoloji dünyasında önemli bir kırılmaya yol açacak bir olaydan da bahsediliyor.

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Buna göre Zuckerberg, zamanında Yahoo’nun Facebook için verdiği 1 milyar dolarlık teklifi sözlü olarak kabul etmiş; ancak daha sonra Yahoo CEO'su Terry Semel, taktiksel bir hata yaparak, şirketin hisse senedinin gerilemesi nedeniyle şartları yeniden görüşmek istemiş. Zuckerberg de bunu, müzakereleri bitirmek için bir fırsat olarak kullanmış. Silikon Vadisi’nin en büyük efsaneleri arasında yer alan bu olay, hiçbir zaman resmiyete kavuşmamıştı.