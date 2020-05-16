Facebook, 400 Milyon Dolara Giphy'yi Satın Aldı

Sosyal medya devi Facebook, GIF uygulaması Giphy’yi 400 milyon dolara satın aldı. Firmanın planları arasında Giphy’yi Instagram ve diğer platformlara entegre etmek var. Facebook, satın alış anlaşmasının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmadı.

Facebook, internette zaman geçiren herkesin aşina olduğu GIF'leri üretmenin en popüler mecralarından olan Giphy'yi bir süredir bünyesine katmak istiyordu. Bir süredir gündemde olan ve geçtiğimiz gün de bahsettiğimiz dev satış, nihayet tamamlandı. Pazarlıkların sonuçlandığı ve Facebook'un Giphy'yi 400 milyon dolar karşılığında satın aldığı açıklandı. Alışverişin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayan Facebook, Giphy’yi Instagram ve diğer platformlara entegre etmeyi planlıyor.

Giphy'nin animasyon içerikleri yalnızca Facebook'un uygulama ailesinde değil, diğer sosyal medya platformlarında ve internette de bir hayli yaygın. Belki daha da önemlisi Giphy, Facebook'un sahip olduğu Instagram'ın yerleşik çıkartma ve arama özelliğinin de sağlayıcısı. Giphy, Facebook tarafından satın alındıktan sonra da aynı kapasiteyle faaliyet yürütmeye devam edecek. Facebook'un Instagram uygulamasının bir parçası haline gelecek olan Giphy, aynı zamanda Facebook'un sahip olduğu diğer uygulamalar için de kullanılabilir hale gelecek ve gelecekte, var olanlar kadar yeni entegrasyonlar da göreceğiz.

Giphy aynı isim altında yoluna devam edecek

Bundan sonrası için de Giphy'yi kullanarak GIF indirmeye devam edebileceksiniz. Facebook, Giphy'nin aynı isim altında faaliyetlerine devam etmesini planlarken bir yandan da yabancı geliştiricilere entegrasyon önermeyi de hedefliyor. Facebook'tan yapılan açıklamada ileri teknolojik geliştirmeler için Giphy'ye yatırım yapılacağı ve Giphy için yeni ilişkiler kurulacağı belirtildi. Facebook, Giphy için hem geliştirici tarafında hem de içerik tarafında yeni ilişkiler geliştireceğini söyledi.

Bir blog yazısı yayınlayan Facebook Product Başkan Yardımcısı Vishal Shah, Giphy'nin trafiğinin yüzde 50'sinin Messenger, Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan kaynaklandığına dikkat çekti.

Giphy, 2013 yılında yola çıktığında insanların GIF bulmak için kullandığı bir GIF arama motoruydu. Giphy internet sitesinin ilk dikkat çekici genişlemesi, içeriklerinin Facebook üzerinden paylaşılabilmesi olmuştu. Bunun hemen ardından diğer içerik paylaşım platformu olarak Twitter'la da entegrasyon sağlanmıştı.