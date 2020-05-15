Sosyal medya devi Facebook, GIF uygulaması Giphy’yi satın almayı planlıyor. Firmanın planları arasında Giphy’yi Instagram ve diğer platformlara entegre etmek var. Satın alma işlemi Facebook’a 400 milyon dolara mal olacak.

İnternette zaman geçiren herkes GIF'lere aşinadır. Özellikle fotoğraf ve resim saklamak için kullanılan bir format olan GIF, piksel tabanlı olarak animasyon üretimi sağlar. GIF üretmek için pek çok alternatif var.

Bu alternatifler arasında en popüler olanlardan biri de Giphy. GIF yüklemek ve yapmak için kullanılan platformun şimdi bir alıcısı var. Sosyal medya devi Facebook, bu anlaşma için 400 milyon doları gözden çıkarmış durumda.

Facebook Giphy’yi alıyor:

GIF üretmek, yüklemek ve birleştirmek için pek çok kişinin tercihi olan Giphy, uzun zamandır Facebook ile birlikte çalışıyor. Hâlihazırda Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta Giphy API’si kullanılıyor. Facebook’a göre sitenin trafiğinin yarısı kendi sosyal medya platformlarından geliyor.

Şirketin el değiştirmesinin ardından Giphy, Instagram ekibinin bir parçası hâline gelecek. Buradaki amaçsa platformdaki mesajlaşma ve hikaye paylaşımlarında GIF kullanımını kolaylaştırmak olarak gösteriliyor. Öte yandan Giphy kullanıcıları için şu anda bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Giphy, pek çok platformda kullanılıyor:

Instagram’ın Ürün Başkan Yardımcısı Vishal Shah, “İnsanlar yine GIF'ler yükleyebilecek, geliştirici ve API ortakları yine aynı API'lere erişebilecek ve Giphy’nin yaratıcı topluluğu harika içerikler üretmeye devam edebilecek” açıklamasını yaptı.

Giphy, pek çok farklı platforma da GIF desteği vermesiyle biliniyor. Bu platformlar arasında Twitter, Pinterest, Slack, Reddit gibi popüler platformlar da yer alıyor. Facebook’tan gelen açıklamalara baktığımızda bu platformlar da Giphy’yi daha önceki gibi kullanmaya devam edebilecek. En azından şimdilik Giphy’nin bu hizmetlerinde bir değişiklik olmayacak.

Öte yandan bu platformların önemli bir kısmı Facebook ile doğrudan rekabet hâlinde. Gelecekte farklı GIF platformlarının yükselişini görebiliriz. Özellikle de Facebook ile diğer platformlar arasındaki rekabetin artması hâlinde herkes kendi çözümünü bulmaya karar verebilir.