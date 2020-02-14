ABD’li sosyal medya devi Facebook, ‘Hobbi’ adında yeni bir uygulama yayınladı. Yaratıcı fikirler keşfetmenizi sağlayacak görseller bulmanıza ve bunları saklamanıza yardımcı olan platform, Pinterest ile büyük bir benzerlik gösteriyor.

WhatsApp ve Instagram gibi milyarca kullanıcısı bulunan dev platformlara sahip olan Facebook, sosyal medyadaki baskın konumunu daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyor. Instagram’a kazandırdığı, daha doğrusu klonladığı 'Hikayeler' özelliği ile Snapchat’e büyük bir darbe indiren şirket, bu kez gözüne Pinterest’i kestirmiş gibi görünüyor.

Facebook, geçtiğimiz yaz aylarında faaliyete geçen New Product Experimentation ekibinin tasarladığı ‘Hobbi’ adlı bir uygulamayı sessiz sedasız iOS platformu için yayınladı. App Store’daki açıklama bölümüne göre Hobbi, yemek, zanaat, fitness, ev dekorasyonu gibi pek çok alanda yeni fikirler keşfedebileceğiniz ve kendi projelerinizi tasarlayabileceğiniz bir fotoğraf paylaşım uygulaması.

Hobbi, sahip olduğu özellikler itibarıyla Pinterest'e çok benziyor

Henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan uygulama, sahip olduğu özellikler itibarıyla Pinterest’in bir klonu gibi görünüyor. Buna rağmen Hobbi’nin, Pinterest ile boy ölçüşebileceği düşünülmüyor. Facebook’un New Product Experimentation ekibinin elinden şu ana kadar üç uygulama çıktı: Whale, Bump ve Aux. Fakat bunların hiçbiri, kayda değer bir başarı sağlayamadı. Dolayısıyla Hobbi’nin de söz konusu üç uygulama ile benzer bir kaderi yaşaması muhtemel.

İlk olarak ABD, Kolombiya, Belçika, İspanya ve Ukrayna'da piyasaya sürülen Hobbi’nin, iOS 11.0 veya üstünü çalıştıran iPhone, iPad ve iPod touch cihazlarıyla uyumlu olduğu belirtiliyor. Facebook’un uygulama hakkında nasıl bir tasarrufta bulunacağı henüz belirsiniz. Şirket daha önce yaptığı açıklamada, NPE ekibinin geliştirdiği uygulamaların daha çok deneysel boyutta olduğunu ve yararlı olmadıkları takdirde kapatılabileceğini söylemişti.