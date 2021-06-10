The Verge'e açıklamalarda bulunan isimsiz Facebook kaynakları, şirketin akıllı saat projesi üzerinde çalıştığını açıkladılar. Kaynaklara göre bu akıllı saatin ekranı bilekten ayrılabilecek ve sahip olduğu kameralar ile video ve fotoğraf çekimleri yapabilecek. Üstelik bu çekimler, Facebook'un sosyal ağlarında doğrudan paylaşılacak.

Sosyal medya devi Facebook'un akıllı saat işine girdiği ortaya çıktı. The Verge'e konuşan isimsiz iki kaynak, akıllı saatin etkileyici özelliklere sahip olacağını ve önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini söylüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Facebook, akıllı saat projesi için 100'den fazla kişiyi çalıştırıyormuş. Ayrıc bu akıllı saatin Facebook'a olan maliyeti 1 milyar doları aşmış.

İsim kaynaklara göre Facebook'un üzerinde çalıştığı akıllı saat, bugüne dek gördüğümüz modellerden biraz daha farklı. Öyle ki bu akıllı saat, bilekten ayrılabilen bir ekrana sahip olacak. Hem ön hem de arkasında kameralara sahip olacak ayrılabilir bu ekran, kullanıcıların video ve fotoğraf çekimleri yapabilmelerini sağlayacak, üstelik yapılan bu çekimler doğrudan Facebook'un sahip olduğu platformlar üzerinde paylaşılabilecekmiş. Kaynaklara göre Facebook, bu akıllı saat projesi ile kullanıcıları akıllı telefonlardan uzaklaştırmış olacak.

Facebook şu sıralar, akıllı saatinin LTE desteği ile ilgili çalışıyor

Fotoğraflar temsilidir.

The Verge'e konuşan isimsiz kaynaklara göre Facebook, bir süredir ABD'nin telekomünikasyon devleri ile görüşmelerini sürdürüyormuş. Bu noktada, bu akıllı saatin büyük bir olasılıkla eSIM teknolojisine sahip olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu noktada henüz netleşmiş bir durum söz konusu değil. Facebook tarafından yapılacak açıklamalar, akıllı saatin ABD dışındaki ülkelerde ne kadar işlevsel olabileceğini gözler önüne serecek.

Facebook'un akıllı saatinin en önemli özelliği sahip olacağı kameralar ile eSIM desteği olsa da bu akıllı saat farklı marifetler de sergileyecek. Pek çok akıllı saatte bulunan kalp atış monitörü, spor aktivitelerinin ve uyku takibinin yapılması gibi işlevsellikler de bu modelde yer alacakmış. Öte yandan, bu akıllı saatin çalışabilmek için hiçbir akıllı telefona ihtiyaç duymayacağı da ifade ediliyor.

İsimsiz kaynaklara göre Facebook'un 2022 yılının yaz mevsiminde duyurmaya hazırlandığı akıllı saat, üç renk seçeneği ile satın alınabilecek. Bu renk seçeneklerinin siyah, beyaz ve altın olduğunu söyleyen konuya aşina kişiler, Facebook'un ikinci ve üçüncü nesil akıllı saatler üzerinde de çalışmaya devam ettiğini ifade ediyorlar.

Bu arada, bunca özellikle doldurulmuş akıllı saat henüz seri üretime geçmemiş. Ayrıca Facebook, akıllı saat projesine de henüz bir isimlendirme yapmamış. Proje ekibinden bilgi alan kaynaklar, akıllı saatin fiyatının 400 dolar olması üzerinde tartışıldığını öğrendiklerini belirtiyorlar. Ancak her şeyin yolunda gitmesi durumunda bile önümüzde hala 1 yıllık uzun bir süre var ve Facebook, bu süreç içerisinde akıllı saatinin fiyatıyla ilgili değişiklik yapmaya karar verebilir.